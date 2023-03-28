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≡ Женская сборная Казахстана по боксу показала на чемпионате мира лучший результат за последние семь лет и заработала 200 тысяч долларов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46469
Женская сборная Казахстана по боксу показала на чемпионате мира лучший результат за последние семь лет и заработала 200 тысяч долларов
Отправлено: 28.03.23 - 21:30
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В Нью-Дели (Индия) завершился XIII чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором принимали участие 324 спортсменки из 65 стран. Сборная Казахстана на этом чемпионате завоевала шесть медалей, среди которых две серебряные и четыре бронзовые.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24352
Re: Женская сборная Казахстана по боксу показала на чемпионате...
Отправлено: 28.03.23 - 21:30
#1
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Крутые девчонки..
Но и мы не лыком шиты.
Надеюсь когда то объявят победителей по написанию комментариев и мы так же с гордостью покажем чеки на такие же суммы, и с большим воодушевлением будем рассказывать потомкам, как мы добились этого..
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