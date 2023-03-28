Re: Женская сборная Казахстана по боксу показала на чемпионате...

Отправлено: - 21:30

Крутые девчонки..

Но и мы не лыком шиты.

Надеюсь когда то объявят победителей по написанию комментариев и мы так же с гордостью покажем чеки на такие же суммы, и с большим воодушевлением будем рассказывать потомкам, как мы добились этого..