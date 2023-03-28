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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
805
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 20:31
#4786
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Цитата:
Эл-починно:
они так и будут уверены

Тем хуже для них. :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13579
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 20:43
#4787
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Цитата:
Skeptic:
Эффективность та же, только нет радиоактивного заражения территории после их применения.

От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
есть только пагубное влияние для самого экипажа
американцы ветераны ирака жаловались что переболели все различными болезнями после взаимодействия в танке с этими снарядами
но эффективность их по уничтожению танков противника чудовищная
Цитата:
Skeptic:
Ибо, если оставить поклонников НАТО и сторонников продолжения войны (а сторонники Украины и есть сторонники продолжения войны), они будут уверены в своей правоте и победе. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Они должны знать, что правда не на их стороне. И должны быть готовыми к признанию своей неправоты.

россия напала на украину
но сторонники войны те кто помогает Украине оружием)))
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?
ведь надо было просто бросить сталинский режим на съедение гитлеру по вашей логике?
и пусть бы тут острейх был? тянет ли это на реабилитацию нацизма? ведь вы сущностно доказываете что сопротивлятся оккупантам нельзя надо лапки свесить и пили бы сейчас баварское так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 21:24
#4788
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Цитата:
abaika95:
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?

Тяжелый вопрос.
При котором выясняется, что те, кто против помощи защищающейся стране, выглядит пособником фашистов нацисткой Германии..
Которых Сталин объявил неблагонадежными и отправил в Казахстан, то есть зачем то спас их..
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