Цитата:
Skeptic:
Эффективность та же, только нет радиоактивного заражения территории после их применения.
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
есть только пагубное влияние для самого экипажа
американцы ветераны ирака жаловались что переболели все различными болезнями после взаимодействия в танке с этими снарядами
но эффективность их по уничтожению танков противника чудовищная
Цитата:
Skeptic:
Ибо, если оставить поклонников НАТО и сторонников продолжения войны (а сторонники Украины и есть сторонники продолжения войны), они будут уверены в своей правоте и победе. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Они должны знать, что правда не на их стороне. И должны быть готовыми к признанию своей неправоты.
россия напала на украину
но сторонники войны те кто помогает Украине оружием)))
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?
ведь надо было просто бросить сталинский режим на съедение гитлеру по вашей логике?
и пусть бы тут острейх был? тянет ли это на реабилитацию нацизма? ведь вы сущностно доказываете что сопротивлятся оккупантам нельзя надо лапки свесить и пили бы сейчас баварское так?