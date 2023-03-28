Re: У сельчан Костанайской области появится возможность...

Отправлено: - 22:10

В продаже у нас в Рудном появилась молочная продукция из кокшетау, чему конечно я безмерно рад, хотя наша местная ничем не уступает, однако привозная и по качеству и по цене (380 тенге) и по наполняемости (1000 мг) выигрывает от депоского. У последнего 900мг стоит 440тг.