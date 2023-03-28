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≡ Самовыдвиженцы в мажилис по Костанайской области оспорят итоги голосования в Верховном суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46469
Самовыдвиженцы в мажилис по Костанайской области оспорят итоги голосования в Верховном суде
Отправлено: 28.03.23 - 12:26
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К такому намерению они пришли после вынесенного 26 марта протокола Костанайской областной апелляционной судебной коллегии, которая оставила без изменения решение областного СМАС. Там 23 марта независимым кандидатам в мажилис отказали в исковом заявлении.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4094
Re: Самовыдвиженцы в мажилис по Костанайской области оспорят...
Отправлено: 28.03.23 - 12:26
#1
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Похожи на Дон Кихотов: - что бы бороться против лома, нужен другой лом.

Во первых: - агитироать ЗАДОЛГО до самих выборов, и совершать общественно-значимые дела, что бы твоё имя было на слуху.За один месяц вас никто и не узнает и не запомнит.
Во вторых- финансовый ресурс- заплатил избирательный взнос и на этом думаете всё, нет - бабок нужно немеренно - и на печать и на ТВ и на содержание штаба.
В третьих и самое ГЛАВНОЕ - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ресурс. У абиля он был, а у них НЕТ.

И самое последнее: - никакой суд не примет их сторону НИКОГДА.
И судей и акимов - НАЗНАЧАЕТ только и только лично сам Президент.
Финита ля комедия!!
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
275
Re: Самовыдвиженцы в мажилис по Костанайской области оспорят...
Отправлено: 28.03.23 - 12:34
#2
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Круговая порука мажет как копоть, теперь только люстрация всех аманатовцев - нуротановцев, и ни каких гвоздей
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13579
Re: Самовыдвиженцы в мажилис по Костанайской области оспорят...
Отправлено: 28.03.23 - 16:36
#3
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мне одно интересно, по количеству голосов третей по счету шла кайбжанова после абиля и аула
смысл сейчас этим ноунеймам пыжиться чтобы провести повторные выборы если они опять проиграют если не абилю то тому же аулу?)) ну представим фантастический ход выиграет кайбжанова а остальные что будут делать?)
опять потом суды? опять истерика? ну что за детский сад вроде взрослые люди прекрасно понимающие что никто им не даст ничего отыграть уже темболее с тем учетом что они везде обосрали победителя как хотели и думают что на этом заработали себе популярность
нет
над вами теперь больше смеются
горе побежденным!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5981
Re: Самовыдвиженцы в мажилис по Костанайской области оспорят...
Отправлено: 28.03.23 - 20:56
#4
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Очень стыдно за депутатов, то лизали до блеска устроили автократии, потом опомнились и кумира сделали козлом. Переступая через головы опять лезут, очевидные факты отрицают, судьи им подыгрывают, тоже бессовестные людишки.
Какой пример молодым, случись война навряд ли продержимся неделю, хотя на Украине уже больше года, стоит задуматься о патриотизме простых граждан, где ее взять?
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