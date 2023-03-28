Re: Самовыдвиженцы в мажилис по Костанайской области оспорят...

Отправлено: - 12:26

Похожи на Дон Кихотов: - что бы бороться против лома, нужен другой лом.



Во первых: - агитироать ЗАДОЛГО до самих выборов, и совершать общественно-значимые дела, что бы твоё имя было на слуху.За один месяц вас никто и не узнает и не запомнит.

Во вторых- финансовый ресурс- заплатил избирательный взнос и на этом думаете всё, нет - бабок нужно немеренно - и на печать и на ТВ и на содержание штаба.

В третьих и самое ГЛАВНОЕ - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ресурс. У абиля он был, а у них НЕТ.



И самое последнее: - никакой суд не примет их сторону НИКОГДА.

И судей и акимов - НАЗНАЧАЕТ только и только лично сам Президент.

Финита ля комедия!!