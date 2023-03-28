Отправлено: - 16:26

Skeptic:

Первые и единственные в мире военные, применившие снаряды с обеднённым ураном - военные НАТО. Они же собираются обеспечить этими грязными снарядами ВСУ.

Цитата:У Великобритании на танках Челленджер снаряды с обедненным ураном используются, на Абрамсах из США без них будет. На вооружении РФ тоже такие снаряды есть.Подробнее здесь: