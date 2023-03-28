Skeptic: Но наши поклонники запада с упорством, достойным лучшего применения, продолжают талдычить об угрозе со стороны России. Смешные.
Почему смешные, постоянно угрожают-же, то Америку в пепел радиоактивный превращают, то Великобританию с лица земли стирают и.т.д. Даже вы, насмотревшись их отмечали, мол освободят Украину и дальше будут смотреть, какие действия предпринимать.
Kairat stayer: Когда конфликт закончится, тогда и обсуждении не будет.
как это не будет? когда война закончиться это самая горячая пора для пропагандистов и медиа навязать своему народу что они победили! как сказала симонян ну давайте мы простим им эти 300 млрд которые у нас украли взамен на те области которые мы уже заняли и пусть киев считает это контрибуцией мы же будем считать что купили территории с нашим населением вот и всё вот и ответ каждый будет нести чепуху своей толпе о том что они реальные победители а те вон проигравшие и тут такие баталии на форуме начнутся ууууух столько тем для интерпретаций и переварачиваний будет))
Victor Yang: Вам ещё не надоело? Мы в детстве спорили так - кто кому "даст" - Шварц Ван-Дамму или Сталлоне Чаку Норрису.
не надоело потому-что современная война это не война в том понимании что была в 40ые 50ые современная война это матч по телику (войны в заливе не было-Бодрийар) каждый смотрит телевизор и болеет за свою команду читает аналитику,комментаторов, планирует, кто то даже ставки делает (отправляя гуманитарку или финансы своей стороне) ждет новый сезон и тут бац-бац-бац опять ничья
20 век-век массовых зрелищ точнее футбола испортил людей теперь ничего нельзя решить не учитывая мнения болельщиков перед телевизором а болельщик бесполезная сущность
abaika95: как сказала симонян ну давайте мы простим им эти 300 млрд которые у нас украли взамен на те области которые мы уже заняли и пусть киев считает это контрибуцией мы же будем считать что купили территории с нашим населением вот и всё
Так, М.Симонян и Т.Кеосаян много чего наговорили, на днях Армения вроде ратифицировала обязательства Римского статута о Международном уголовном суде. Про это, почему-то молчат.
abaika95: каждый смотрит телевизор и болеет за свою команду
Вот, вот. А что такое на самом деле война никто из наших обсуждальщиков не знает. А я смотрел недавно Евгения Пригожина, который сказал про украинские войска. что нацистов там не видел, что воюют украинские солдаты достойно и на самом деле противника нужно уважать и недооценивать. Как то вразрез даже с простыми новостями по росс ТВ, где ежедневно уничтожают националистов и боевиков. А солдат у ВСУ совершенно нет
Kairat stayer: На вооружении РФ тоже такие снаряды есть.
Есть. Как есть и ядерное оружие для сдерживания агрессивного блока НАТО. Только Россия, в отличие от НАТО, не собирается их применять в реальных боях. У неё есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками для этого. Эффективность та же, только нет радиоактивного заражения территории после их применения.
Выше про снаряды с обеднённым ураном вели, много чего запрещённого всякими конвенциями используются. Инфраструктуру, типа электростанции, многоэтажки где проживают мирные граждане нельзя уничтожать, применять против мирных жителей огнеметные системы залпового огня «Буратино» и «Солнцепек», на грани запрещённого кассетные бомбы и.т.д.
Это не должно надоедать. Ибо, если оставить поклонников НАТО и сторонников продолжения войны (а сторонники Украины и есть сторонники продолжения войны), они будут уверены в своей правоте и победе. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Они должны знать, что правда не на их стороне. И должны быть готовыми к признанию своей неправоты.
Skeptic: они будут уверены в своей правоте и победе.
А так и есть. во всяком случае Украина ничьи границы с вооруженными силами не переходила и в пять утра никого не бомбила, почти как в знаменитой песне." Киев бомбили, нам объявили, что началася война". И тут Киев бомбили тоже с утра, вероломно и тоже без объявления войны. Продолжить?
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