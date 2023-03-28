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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:21
#4771
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Цитата:
Victor Yang:
Вам ещё не надоело? Мы в детстве спорили...


Для меня не спор, обсуждение и обмен мнениями.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:26
#4772
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Цитата:
Skeptic:
Первые и единственные в мире военные, применившие снаряды с обеднённым ураном - военные НАТО. Они же собираются обеспечить этими грязными снарядами ВСУ.


У Великобритании на танках Челленджер снаряды с обедненным ураном используются, на Абрамсах из США без них будет. На вооружении РФ тоже такие снаряды есть.

Подробнее здесь:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:26
#4773
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Цитата:
Kairat stayer:
обсуждение и обмен мнениями.

Этими мнениями уже по 100500 раз обменялись все.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:29
#4774
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Цитата:
Skeptic:
Но наши поклонники запада с упорством, достойным лучшего применения, продолжают талдычить об угрозе со стороны России. Смешные.


Почему смешные, постоянно угрожают-же, то Америку в пепел радиоактивный превращают, то Великобританию с лица земли стирают и.т.д. Даже вы, насмотревшись их отмечали, мол освободят Украину и дальше будут смотреть, какие действия предпринимать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:32
#4775
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Цитата:
Victor Yang:
Этими мнениями уже по 100500 раз обменялись все.


Когда конфликт закончится, тогда и обсуждении не будет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13579
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:41
#4776
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Цитата:
Kairat stayer:
Когда конфликт закончится, тогда и обсуждении не будет.

как это не будет?
когда война закончиться это самая горячая пора для пропагандистов и медиа навязать своему народу что они победили!
как сказала симонян
ну давайте мы простим им эти 300 млрд которые у нас украли взамен на те области которые мы уже заняли
и пусть киев считает это контрибуцией мы же будем считать что купили территории с нашим населением вот и всё
вот и ответ
каждый будет нести чепуху своей толпе о том что они реальные победители а те вон проигравшие
и тут такие баталии на форуме начнутся ууууух
столько тем для интерпретаций и переварачиваний будет))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13579
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:45
#4777
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Цитата:
Victor Yang:
Вам ещё не надоело? Мы в детстве спорили так - кто кому "даст" - Шварц Ван-Дамму или Сталлоне Чаку Норрису.

не надоело
потому-что современная война это не война в том понимании что была в 40ые 50ые
современная война это матч по телику (войны в заливе не было-Бодрийар)
каждый смотрит телевизор и болеет за свою команду
читает аналитику,комментаторов, планирует, кто то даже ставки делает (отправляя гуманитарку или финансы своей стороне)
ждет новый сезон и тут бац-бац-бац опять ничья

20 век-век массовых зрелищ точнее футбола испортил людей
теперь ничего нельзя решить не учитывая мнения болельщиков перед телевизором а болельщик бесполезная сущность
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:47
#4778
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Цитата:
abaika95:
как сказала симонян ну давайте мы простим им эти 300 млрд которые у нас украли взамен на те области которые мы уже заняли и пусть киев считает это контрибуцией мы же будем считать что купили территории с нашим населением вот и всё


Так, М.Симонян и Т.Кеосаян много чего наговорили, на днях Армения вроде ратифицировала обязательства Римского статута о Международном уголовном суде. Про это, почему-то молчат.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1762
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:54
#4779
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Цитата:
abaika95:
каждый смотрит телевизор и болеет за свою команду

Вот, вот. А что такое на самом деле война никто из наших обсуждальщиков не знает. А я смотрел недавно Евгения Пригожина, который сказал про украинские войска. что нацистов там не видел, что воюют украинские солдаты достойно и на самом деле противника нужно уважать и недооценивать. Как то вразрез даже с простыми новостями по росс ТВ, где ежедневно уничтожают националистов и боевиков. А солдат у ВСУ совершенно нет
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
805
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:57
#4780
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Цитата:
Kairat stayer:
На вооружении РФ тоже такие снаряды есть.

Есть. Как есть и ядерное оружие для сдерживания агрессивного блока НАТО. Только Россия, в отличие от НАТО, не собирается их применять в реальных боях. У неё есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками для этого. Эффективность та же, только нет радиоактивного заражения территории после их применения.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 16:58
#4781
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Выше про снаряды с обеднённым ураном вели, много чего запрещённого всякими конвенциями используются. Инфраструктуру, типа электростанции, многоэтажки где проживают мирные граждане нельзя уничтожать, применять против мирных жителей огнеметные системы залпового огня «Буратино» и «Солнцепек», на грани запрещённого кассетные бомбы и.т.д.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
805
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 17:00
#4782
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Цитата:
Victor Yang:
Вам ещё не надоело?

Это не должно надоедать.
Ибо, если оставить поклонников НАТО и сторонников продолжения войны (а сторонники Украины и есть сторонники продолжения войны), они будут уверены в своей правоте и победе.
Нельзя доставлять им такого удовольствия. Они должны знать, что правда не на их стороне. И должны быть готовыми к признанию своей неправоты.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 17:01
#4783
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Цитата:
Skeptic:
У неё есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками для этого.


Вот такие ракеты передадут Украине НАТО, ранее отмечали, начинке тысячи вольфрамовых шариков. Для уничтожения бронетехники и живой силы оккупантов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1762
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 19:26
#4784
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Цитата:
Skeptic:
они будут уверены в своей правоте и победе.

А так и есть. во всяком случае Украина ничьи границы с вооруженными силами не переходила и в пять утра никого не бомбила, почти как в знаменитой песне." Киев бомбили, нам объявили, что началася война". И тут Киев бомбили тоже с утра, вероломно и тоже без объявления войны. Продолжить?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 19:51
#4785
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Цитата:
Skeptic:
Ибо, если оставить поклонников НАТО и сторонников продолжения войны (а сторонники Украины и есть сторонники продолжения войны), они будут уверены в своей правоте и победе.

Скажу Вам по секрету. они так и будут уверены их не переубедить. Они дальше носа своего не видят и как мантру будут тылдеть одно и тоже. :lol:
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