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≡ «Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46463
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 27.03.23 - 15:35
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Сегодня, 27 марта, прошли общественные слушания, на которых горожанам был презентован проект детальной планировки нового микрорайона «Арай». Его многоэтажки сменят малоэтажную застройку в центре.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15608
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 28.03.23 - 15:14
#30
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Цитата:
111:
А как там в Ойропах, Италии, еще в каких то, той же Германии, слышал что там наоборот берегут старые жилища на госуровне и ничего, как то люди же живут там?

Ну так и в Турции берегут. Но, во-первых, обязывают хозяев поддерживать надлежащий вид; во-вторых, там есть какая-никакая архитектура, в отличие от советских построек. Но, самое главное, - там есть ТУРИЗМ. Если бы в Казахстан, в частности в Кустанай, толпы туристов приезжали - возможно, тоже обязывали бы содержать и не трогали. Вот как останутся по городу несколько домов советской постройки - так их тоже объявят памятниками советской архитектуры, как сейчас пивзавод, художественная школа и управление архитектуры.
Хотя, Варламов, когда был в Кустанае, отмечал частные дома как украинской, так и сибирской архитектуры:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15608
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 28.03.23 - 15:25
#31
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Цитата:
ACROS:
Сужу по опыту и проживания в Жана Кала: - из-за того что некоторые участки не выкуплены - БК-строй строит ХАОТИЧНО и без плана

План там был, но он стал отличаться от первоначального из-за этих памятников жадности. Изначально там вроде и школа и детсад должен был быть.
Цитата:
ACROS:
нет или мало парковочных мест для авт

Буквально до этого года застройщики очень удачно обходили необходимость делать парковки благодаря несовершенным нормативным документам (в частности, СП РК). Сейчас им прикрыли "лавочку". Там количество парковочных мест зависит от класса жилья, где 1 - это самый лучший, 4 - самый худший. Так они там почти все шли как 4 класс, при этом в доме была всего одна квартира такого класса, остальные соответствовали 2 или 3 классу. А у 4 класса минимальные требования к парковками паркингам, при том что застройщику они дорого обходятся - потому и обходили этот момент.
Цитата:
ACROS:
- утверждённый Генплан - приобретает статс Закона республиканского значения и НИКТО ( никакой Аким) не вправе его нарушать, так вроде.

Нет, у ГП совершенно другой статус и он вполне может быть переработан. А нарушения в чем ? В точечных застройках? Генплан города не может учесть всего.
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