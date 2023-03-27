Отправлено: - 15:25

ACROS:

Сужу по опыту и проживания в Жана Кала: - из-за того что некоторые участки не выкуплены - БК-строй строит ХАОТИЧНО и без плана

ACROS:

нет или мало парковочных мест для авт

ACROS:

- утверждённый Генплан - приобретает статс Закона республиканского значения и НИКТО ( никакой Аким) не вправе его нарушать, так вроде.

Цитата:План там был, но он стал отличаться от первоначального из-за этих памятников жадности. Изначально там вроде и школа и детсад должен был быть.Цитата:Буквально до этого года застройщики очень удачно обходили необходимость делать парковки благодаря несовершенным нормативным документам (в частности, СП РК). Сейчас им прикрыли "лавочку". Там количество парковочных мест зависит от класса жилья, где 1 - это самый лучший, 4 - самый худший. Так они там почти все шли как 4 класс, при этом в доме была всего одна квартира такого класса, остальные соответствовали 2 или 3 классу. А у 4 класса минимальные требования к парковками паркингам, при том что застройщику они дорого обходятся - потому и обходили этот момент.Цитата:Нет, у ГП совершенно другой статус и он вполне может быть переработан. А нарушения в чем ? В точечных застройках? Генплан города не может учесть всего.