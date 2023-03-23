таноми52: А Вы для чего загаживаете, в унисон со 111-м, ещё и флуд?
Простите ,это для меня было просто потрясение.Я не думал, что это вообще возможно. Я не осуждаю людей за их пристрастия в спальне, это глубоко интимная вещь. я впредь загаживать не буду, просто потрясение было сильным, Вы понимаете, я же служил в армии , для меня генерал-полковник это недостижимая высота, это практически космос, а тут..
таноми52: А Вы для чего загаживаете, в унисон со 111-м, ещё и флуд? Хоть один уголок на форуме оставьте чистым!
Почему же вы в эти праздничные дни не делаете наш форум красивее и праздничней? Специально вот выждал несколько дней! Одно и то же, 111 виноват, Подозреваемый в преступлениях против детей Святой и те свои, кто ЛГБТ, это не ЛГБТ, потому что свои, Соседовы, Киркоровы, теперь эти.. Противно же!
saba: Российский генерал-полковник устроил стриптиз для своего любовника в бане и это каким то образом попало в Сеть.Почему его не привлекли за пропаганду ЛГБТ, в России же уже есть такая статья?
Потомучто его болтушка на камеру это того кого надо болтушка))) Судят за ЛГБТ же не геев коих дофига и в кремле а идеологических врагов режима которые своим решением не подчинятся законам вызывают подозрение в не лояльности Поэтому гей генерал и гей журналист Красовский это свои домашние геи А гей оппозиционер это враг
Скушно стал в Флуде. Вот специально жду. Z-патриотам да, правда не нравится, они не хотят слышать ее, но чтобы расшевелить Флуд, ничего при этом не предлагают.. Я например говорил Слава Героям, защитникам. Они даже своим мобикам ничего не могут этого сказать.. Я чтил память как мобиков, героев России, так и украинских защитников.. Хоть кто то слышал тут, чтобы z-патриоты объявили траур по убиенным? Или они до сих пор думают, от Подозреваемого, что там никто не гибнет? Странная страусинная позищен..
МИД Китая выразил свою позицию, в части касающейся планируемого размещения на территории Беларуссии тактическое ядерное оружие Россией.
Комсомолка отмечает, что официальный представитель МИД Китая Мао Нин передала позицию внешнеполитического ведомства, согласно которой ядерная война никогда не должна быть развязана, а стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса. Этими словами дипломат прокомментировала решение РФ о размещении в Беларуссии тактического ядерного оружия.
Различные эксперты отмечают, что Беларусь, в случае размещения ТЯО (тактическое ядерное оружие) будет целью для США и Запада.
Демагогия. Белоруссия, как и Россия, и без этого находится под прицелом США и НАТО. Так что, размещение на её территории ЯО - исключительно мера защиты. Ибо позволяет сократить время подлёта ракет с её территории до центров НАТО в случае необходимости нанесения ответных ударов.
Skeptic: Демагогия. Белоруссия, как и Россия, и без этого находится под прицелом США и НАТО. Так что, размещение на её территории ЯО - исключительно мера защиты. Ибо позволяет сократить время подлёта ракет с её территории до центров НАТО в случае необходимости нанесения ответных ударов.
В прошлом году, россияне за применение ТЯО речь вели. Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми. Никто не хочет допускать применения ядерного оружия. Китай, как и ранее против распространения ядерного потенциала. Если применят, тогда ответная реакция непременно будет, не только со стороны Запада и США, отвернутся Китай и ИНдия. Конфронтация России очень дорого обойдется, посмотрим, будем наблюдать. Подлётное время большой роли не играет. Курсируют подводные лодки с боезарядами, кроме того, самолеты ссудного дня перебазировали из США В Европу, да и Финляндия почти в НАТО.
Skeptic: Ибо позволяет сократить время подлёта ракет с её территории до центров НАТО в случае необходимости нанесения ответных ударов.
Цитата:
Kairat stayer: Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми.
В октябре прошлого года на Ленте РУ была заметка, где экс-директор ЦРУ Петреус, отмечал США уничтожат Черноморский флот, если РФ применит ядерное оружие.
США и их союзники готовы уничтожить российские войска на Украине и потопить Черноморский флот в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, а радиация проникнет в страны НАТО. О возможных ответных мерах рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в программе ABC This Week, сообщает Daily Mail.
Kairat stayer: США и их союзники готовы уничтожить российские войска на Украине и потопить Черноморский флот в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, а радиация проникнет в страны НАТО.
Теми силами и средствами, которые у блока НАТО дислоцируются в Европе, в течение считанных часов, только применением конвенционального оружия могут уничтожить войска РФ на Украине и потопить Черноморский флот. Авианосные группы, оснащенные высокоточными томагавками, палубная авиация F-22 F-35, подводные лодки и.т.д.
До ядерного противостояния, скорее всего дело не дойдёт.
В настоящие время актуально анонсированное контрнаступление Украины. Россияне укрепляют свои позиции вдоль линии фронта и Крыму. Обе стороны готовятся к предстоящим сражениям, скорее всего неизбежным, накапливают силы и средства, ждут когда подсохнет почва.
Как, отмечено выше в посте за № 4763, ссылкой на МИД Китая, что стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, наверное не получится. Мы будем наблюдать, как сторонние наблюдатели, посмотрим.
Первая и единственная страна в мире, применившая атомные заряды, при том - против мирных жителей, это США. Первые и единственные в мире военные, применившие снаряды с обеднённым ураном - военные НАТО. Они же собираются обеспечить этими грязными снарядами ВСУ. Но наши поклонники запада с упорством, достойным лучшего применения, продолжают талдычить об угрозе со стороны России. Смешные.
Вам ещё не надоело? Мы в детстве спорили так - кто кому "даст" - Шварц Ван-Дамму или Сталлоне Чаку Норрису. Понятно что ни одна сторона не скажет - всё, мы тут бессильны - мы уходим. И черные и белые пятна есть в истории обеих стран и нам приподносят их разные стороны по-разному.
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