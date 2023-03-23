Отправлено: - 11:13

таноми52:

А Вы для чего загаживаете, в унисон со 111-м, ещё и флуд?

Цитата:Простите ,это для меня было просто потрясение.Я не думал, что это вообще возможно. Я не осуждаю людей за их пристрастия в спальне, это глубоко интимная вещь. я впредь загаживать не буду, просто потрясение было сильным, Вы понимаете, я же служил в армии , для меня генерал-полковник это недостижимая высота, это практически космос, а тут..