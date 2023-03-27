Отправлено: - 08:02

ACROS:

При Архимеде разговора про эти три микрорайона вообще не было, это появилось при новом уже акиме, при Кумаре. Значит: - ваша мысль правильная.

Мишаня:

Не прилетит. А дома начнут полыхать.

111:

То есть аким, которому дали например гипатетически, какие то деньги стройкампании, за место под солнцем, не может вот так вот взять и тыкнуть, сносите вот мол тут и там?

Цитата:Нет, неправильная. Генплан разрабатывался ещё при Архимеде. И там не только эти три микрорайона будут сноситься и застраиваться.Цитата:Это очень рисковано. А насчет прилетит - мы делали кап.ремонт дворов в одном из городов Казахстана, где двухэтажки и много самозахвата земли под огороды. По нормальному - вернуть эту землю, сделать там общее пространство. Но на совещании при акиме было сказано - если не сильно нужны эти земли - лучше не трогать их, т.к. где-то вот так тронули, была волна возмущений, еле отбились, акима из-за этого сняли. В итоге мы эту землю не трогали, убрали лишь пару гаражей, которые на проезжей части получились. Мелким чиновникам эти конфликты нафиг не нужны - проще подождать лет 5 и снова попробовать.Цитата:Нет, конечно. Возможность появляется только при передаче денег.