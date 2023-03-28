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≡ “В Костанае ты не можешь быть слабым” - Боец ММА о своей победе и развитии профессионального спорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46463
“В Костанае ты не можешь быть слабым” - Боец ММА о своей победе и развитии профессионального спорта
Отправлено: 28.03.23 - 14:38
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24-летний боец в легкой весовой категории (до 70 кг) из Костаная Тамирлан САРАЛАПОВ сразился с 27-летним Рамином Султановым из Баку и победил. Как прошел бой, что он думает о своей победе и о многом другом, спортсмен рассказал “НГ”.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24345
Re: “В Костанае ты не можешь быть слабым” - Боец ММА о своей...
Отправлено: 28.03.23 - 14:38
#1
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Пока молодой, мозги соображают..
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