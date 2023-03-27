«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 27.03.23 - 15:35
Сегодня, 27 марта, прошли общественные слушания, на которых горожанам был презентован проект детальной планировки нового микрорайона «Арай». Его многоэтажки сменят малоэтажную застройку в центре. Читать новость
Нету мест за городом . С стороны астыкжана там дачная мафия . С стороны кск тоже самое в перемешку с Рублевкой. Выше идут аэропорт, кладбище, и новая промзона. Некуда раздувать город))) вы в ловушке господа.
ACROS: При Архимеде разговора про эти три микрорайона вообще не было, это появилось при новом уже акиме, при Кумаре. Значит: - ваша мысль правильная.
Нет, неправильная. Генплан разрабатывался ещё при Архимеде. И там не только эти три микрорайона будут сноситься и застраиваться. Цитата:
Мишаня: Не прилетит. А дома начнут полыхать.
Это очень рисковано. А насчет прилетит - мы делали кап.ремонт дворов в одном из городов Казахстана, где двухэтажки и много самозахвата земли под огороды. По нормальному - вернуть эту землю, сделать там общее пространство. Но на совещании при акиме было сказано - если не сильно нужны эти земли - лучше не трогать их, т.к. где-то вот так тронули, была волна возмущений, еле отбились, акима из-за этого сняли. В итоге мы эту землю не трогали, убрали лишь пару гаражей, которые на проезжей части получились. Мелким чиновникам эти конфликты нафиг не нужны - проще подождать лет 5 и снова попробовать. Цитата:
111: То есть аким, которому дали например гипатетически, какие то деньги стройкампании, за место под солнцем, не может вот так вот взять и тыкнуть, сносите вот мол тут и там?
Нет, конечно. Возможность появляется только при передаче денег.
А почему бы не изменить облик Клуба строитель? Думаю не одного бы человека не нашлось в том районе, который был бы против сноса уже начинающих разрушаться домов , портящих облик города. И вместо "Клуб строитель не предлагать" появился красивый микрорайон. НЕТ. Нужно обязательно что то в центре построить. Что за идея фикс?
71422: НЕТ. Нужно обязательно что то в центре построить. Что за идея фикс?
Идея фикс - снести частную застройку 80-летней давности, в том числе в центре города. Клубку достаточно провести освещение и кап.ремонт домов. Но при этом люди оттуда никуда не денутся - и Клуб Строитель всё также будут просить не предлагать. А со временем и там сделают. Но сначала центр - это нормально. Генплан можете посмотреть по ссылке:
сайлау курманов: На эти деньги проведите коммуникации и строите где-нибудь за городом.
Тоже верная мысль: - кто нибудь из властей просчитывал этот вариант?? Может он выгодней, нежели выкуп ?? Тем более новый аким области сразу же запозиционировал себя как радетеля народных, бюджетных денег, отказавшись от ряда помпезных и ненужных строительных мероприятий. Или это только было создание ИМИДЖА ??
Цитата:
Мишаня: Не продадут - резко изностятся коммуникации, отключится
Как в фильме "Брилиантовая рука": - "...отключим свет, газ, воду..." - тоже метод работы с населением.
сайлау курманов: самое главное тратить на выкуп каких-то хибар миллионы из моих налогов не очень рационально.
На выкуп бюджетные деньги тратиться не будут - выкупать будет застройщик, строить, продавать квартиры и с них гешефт иметь. Правда, где-то читал что выкуп за счет государства будет там где должны появиться школы и детские сады.
Идея ФИКС - это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО желание и хотение ( материальное и моральное) вновь назначенного начальника, так сказать ВОЛЮНТАРИЗМ местного значения.
Цитата:
Victor Yang: Генплан разрабатывался ещё при Архимеде.
Не вериться мне в этот генплан. Что такое Генплан ? - утверждённый Генплан - приобретает статс Закона республиканского значения и НИКТО ( никакой Аким) не вправе его нарушать, так вроде. У нашей же власти генплан - это как женщина с низкой социальной ответственностью с Карбышева - его или её имеют как хотят и кто только захочет, разумеется только из больших чинов. Наши большие начальники только и делают что УНИЧТОЖАЮТ и ОТРИЦАЮТ то что было создано и сделано его предшественником ( архимедовцы уничтожали садваукасовцем).
Тут не только в выгоде дело - нужно убрать 80-летние избушки из центра города. Ещё интересно - будут ли что делать с кладбищем, которое между Алтынсарина-Абая-Хакимжановой-Беды находится? Там вроде срок давно пришел - по нормам парк можно сделать. Или Архимед стеной закрыл - и всё?
Victor Yang: нужно убрать 80-летние избушки из центра города.
А как там в Ойропах, Италии, еще в каких то, той же Германии, слышал что там наоборот берегут старые жилища на госуровне и ничего, как то люди же живут там? Краем глаза видел где то в тырнете. У нас чем они мешают?
Victor Yang: нужно убрать 80-летние избушки из центра города.
Что то уж сильно смахивает на ежегодное замену одних открытых стеклянных автобусных остановок на других, точно таких же, преподносящие под заунывное и модное бренчание: - создание единого архитектурного облика - в действительности скрывающее ОДНО, но ТВЁРДОЕ что может делать местная власть при любой погоде и при любом президенте: - БАНАЛЬНОЕ ежегодное ОСВОЕНИЕ бюджетных средств.
Наоборот: - надо НАСИЛЬНО, с помощью шантажа или денег, выселять людей раз уже задумали строить новые высотные микрорайоны. Сужу по опыту и проживания в Жана Кала: - из-за того что некоторые участки не выкуплены - БК-строй строит ХАОТИЧНО и без плана - 9-этажки особенно в районе 34 дома, налепленны друг на друге - нет или мало парковочных мест для авто, малое количество игровых площадок для детей и зелёных зон отдыха жителей этого микрорайона. Как то там всё - сумбурно, без продуманности и хаотично: - я понимаю- БК-строй - это прежде всего коммерческое предприятие и бабло надо зарабатывать,но и и экологи, архитекторы и общественники должны за этим следить.
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