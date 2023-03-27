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≡ Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46459
Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор в Алматы
Отправлено: 27.03.23 - 23:05
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"Хочу подчеркнуть, что следственно-оперативная группа Агентства по финансовому мониторингу установила, что Козачков никак не связан с деятельностью так называемой организованной преступной группировки Елдоса Коспаева", - говорится в сообщении адвоката.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24343
Re: Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор в Алматы
Отправлено: 27.03.23 - 23:05
#1
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Ниче так.
Нормально .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13574
Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор в Алматы
Отправлено: 28.03.23 - 00:10
#2
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Сначала они пришли за одиозными и скандальными журналистами (НТВ и Доренко) мы молчали потому что всем надоела заказная чернуха
Затем они пришли за журналистами правозащитниками (Бабурина и полтиковская) мы молчали потомучто эти журналисты выступали за врагов России
Потом они пришли за либеральными журналистами (медуза) мы опять молчали потомучто они были западными агентами
Под конец они пришли за последними системными оппозиционерами (эхо Москвы,новая газета,дождь) мы опять же молчали потомучто началась война и не должно быть никаких серых моралей

А потом остался один Соловьев
Сплошной Соловьев
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
14
Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор в Алматы
Отправлено: 28.03.23 - 00:12
#3
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