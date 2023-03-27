Re: Как сборная Казахстана по футболу стартовала в отборочном...

Отправлено: - 23:11

Ну так игра в поддавки, чтобы было интересно и не обидеть супербогатых спонсоров с Казахстана .

Если кто то верит, что мы можем обыграть децкий евросостав, то это просто ужасное недопонимание спорта по имени Футбол..