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≡ Как сборная Казахстана по футболу стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы - Обзор от "НГ"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46459
Как сборная Казахстана по футболу стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы - Обзор от "НГ"
Отправлено: 27.03.23 - 23:11
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Казахстанские футболисты, попавшие на этом этапе в группу «Н» вместе с командами Дании, Сан-Марино, Северной Ирландии, Словении и Финляндии, стартовые матчи проводили в Астане с национальными сборными Словении и Дании.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24343
Re: Как сборная Казахстана по футболу стартовала в отборочном...
Отправлено: 27.03.23 - 23:11
#1
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Ну так игра в поддавки, чтобы было интересно и не обидеть супербогатых спонсоров с Казахстана .
Если кто то верит, что мы можем обыграть децкий евросостав, то это просто ужасное недопонимание спорта по имени Футбол..
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