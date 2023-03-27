Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор в Алматы

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Сначала они пришли за одиозными и скандальными журналистами (НТВ и Доренко) мы молчали потому что всем надоела заказная чернуха

Затем они пришли за журналистами правозащитниками (Бабурина и полтиковская) мы молчали потомучто эти журналисты выступали за врагов России

Потом они пришли за либеральными журналистами (медуза) мы опять молчали потомучто они были западными агентами

Под конец они пришли за последними системными оппозиционерами (эхо Москвы,новая газета,дождь) мы опять же молчали потомучто началась война и не должно быть никаких серых моралей



А потом остался один Соловьев

Сплошной Соловьев