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≡ Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной Казахстана над Данией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46458
Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной Казахстана над Данией
Отправлено: 27.03.23 - 10:41
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"Кому нужны эти победы, когда вреда от них больше, чем пользы! Я начну уважать футбол только тогда, когда они начнут побеждать своими силами, сами, без народных денег!" - написал боец в соцсети
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13573
Re: Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной...
Отправлено: 27.03.23 - 10:41
#1
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Никогда не будут радоваться победам хайпажора и антиваксера Хамита
Чему радоваться? Пока страна в нищите,безработица,средняя зарплата 80 тыс а тут деньги вкладывают в какого то боевого бычка от которого нет никакого профита для народа
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15600
Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной Казахстана над Данией
Отправлено: 27.03.23 - 10:44
#2
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Цитата:
abaika95:
средняя зарплата 80 тыс

Как такое возможно при минимальной в 60 тыс?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1137
Re: Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной...
Отправлено: 27.03.23 - 11:11
#3
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Цитата:
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов на своей странице в Instagram резко высказался после победы сборной Казахстана по футболу в матче с командой Дании,

Источник:


Парню последние мозги отбили на ринге..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24341
Re: Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной...
Отправлено: 27.03.23 - 12:28
#4
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В принципе он прав.
В одну команду областную вкладывают несколько миллиардов тенге.
У нас их сколько?
Плюс содержание и ремонт стадионов и тд и тп..
Вторые составы, детские команды, мини футбол..
Миллиард баксов только на потехи акимов и ставки между собой..
Да, кстати ставки никто не отменял, там в среднем около десяти миллиардов ойро крутятся у нас..
А где отдача то?
Потому я с ним согласен..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1043
Re: Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной...
Отправлено: 27.03.23 - 18:37
#5
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предположу, что он поставил на данию крупную сумму
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4087
Re: Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной...
Отправлено: 27.03.23 - 20:04
#6
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Цитата:
electro:
он поставил на данию крупную сумму


Тоже так подумал: - что это он взьелся на коллег по цеху: - в принципе и от него нет толку нашему бюджету- за победы наверное в конверте получает.

Цитата:
111:
А где отдача то?


Почему этот боец, кстати не из первого эшелона, не критикует Серика Сапиева, Даулета Турлыханова ??

Скажите - а от какого спортсменв, даже именитого, есть ПРАКТИЧЕСКАЯ отдача- для страны, для области, для города, лично для вас и вашей семьи ??
И, даже если она есть- в чём она выражается ?? Так называемый имидж- не в счёт.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24341
Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной Казахстана над Данией
Отправлено: 27.03.23 - 21:38
#7
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Цитата:
ACROS:
Скажите - а от какого спортсменв, даже именитого, есть ПРАКТИЧЕСКАЯ отдача- для страны

Ну по крайней мере, в него вкладывают меньше, чем в именитого футболиста.
Ну и как плюс, он наверно занимает там что то, какие то призовые места.
Оно наверно стоит того.
Спорт, он такой.
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Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
44
Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной Казахстана над Данией
Отправлено: 27.03.23 - 22:29
#8
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Цитата:
ACROS:
Скажите - а от какого спортсменв, даже именитого, есть ПРАКТИЧЕСКАЯ отдача- для страны, для области, для города,

Елена Рыбакина часть своих призовых отдала на развитие юниорам, вроде бы.
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