Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной Казахстана над Данией
Отправлено: 27.03.23 - 10:41
"Кому нужны эти победы, когда вреда от них больше, чем пользы! Я начну уважать футбол только тогда, когда они начнут побеждать своими силами, сами, без народных денег!" - написал боец в соцсети Читать новость
Никогда не будут радоваться победам хайпажора и антиваксера Хамита Чему радоваться? Пока страна в нищите,безработица,средняя зарплата 80 тыс а тут деньги вкладывают в какого то боевого бычка от которого нет никакого профита для народа
В принципе он прав. В одну команду областную вкладывают несколько миллиардов тенге. У нас их сколько? Плюс содержание и ремонт стадионов и тд и тп.. Вторые составы, детские команды, мини футбол.. Миллиард баксов только на потехи акимов и ставки между собой.. Да, кстати ставки никто не отменял, там в среднем около десяти миллиардов ойро крутятся у нас.. А где отдача то? Потому я с ним согласен..
Тоже так подумал: - что это он взьелся на коллег по цеху: - в принципе и от него нет толку нашему бюджету- за победы наверное в конверте получает.
Цитата:
111: А где отдача то?
Почему этот боец, кстати не из первого эшелона, не критикует Серика Сапиева, Даулета Турлыханова ??
Скажите - а от какого спортсменв, даже именитого, есть ПРАКТИЧЕСКАЯ отдача- для страны, для области, для города, лично для вас и вашей семьи ?? И, даже если она есть- в чём она выражается ?? Так называемый имидж- не в счёт.
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