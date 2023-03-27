Отправлено: - 17:39

5555:

Если будет дороже 65 тыс. то я думаю все пассажиры предпочтут лететь с Челябинска...

Цитата:А смысл? Я нашел самый дешевый билет за 8350+3230 багаж. Это 11580 рублей или 63690 тг, если считать по 5,5. Если лететь из Челябинска, к этой сумме нужно прибавить минимум 7500 тг на автобус до Челябинска, плюс лишние неудобства.