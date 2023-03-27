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≡ Прямой рейс в Москву планируют запустить из Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46455
Прямой рейс в Москву планируют запустить из Костаная
Отправлено: 27.03.23 - 17:00
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Окончательное решение зависит от российского авиаперевозчика. Если результат будет положительным, самолеты будут вылетать из Костаная три раза в неделю - понедельник, среда, пятница, и приземляться будут в Шереметьево.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
296
Re: Прямой рейс в Москву планируют запустить из Костаная
Отправлено: 27.03.23 - 17:00
#1
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Ну все будет зависеть от цены. Если будет порядка 55 тыс. при текущем курсе в одну сторону, то народ будет. Если будет дороже 65 тыс. то я думаю все пассажиры предпочтут лететь с Челябинска.... (цены даны с учетом багажа, т.к. Россия не Лоукостер)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2955
Прямой рейс в Москву планируют запустить из Костаная
Отправлено: 27.03.23 - 17:13
#2
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Летать на самолетах не имеющих официального сертифицированного обслуживания - большая глупость. Впрочем, до первых массовых падений российских летаков, ремонтируемых контрабандными запчастями.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15600
Прямой рейс в Москву планируют запустить из Костаная
Отправлено: 27.03.23 - 17:39
#3
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Цитата:
5555:
Если будет дороже 65 тыс. то я думаю все пассажиры предпочтут лететь с Челябинска...

А смысл? Я нашел самый дешевый билет за 8350+3230 багаж. Это 11580 рублей или 63690 тг, если считать по 5,5. Если лететь из Челябинска, к этой сумме нужно прибавить минимум 7500 тг на автобус до Челябинска, плюс лишние неудобства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24333
Re: Прямой рейс в Москву планируют запустить из Костаная
Отправлено: 27.03.23 - 18:28
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Летать на самолетах не имеющих официального

Такие как Иосиф Пригожин, попавшиеся из за своей глупости, и всякие мобики, наверняка им будет без разницы, лишь бы побыстрей смыться из России..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12104
Прямой рейс в Москву планируют запустить из Костаная
Отправлено: 27.03.23 - 18:54
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Сертификация самолётов как и любой техники происходит на бумаге. Так что самолёты будут одинаково падать. Потому что у всех стоит одинаковая запчасть маде ин Тайвань)
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