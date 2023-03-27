Re: Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной...

Отправлено: - 12:28

В принципе он прав.

В одну команду областную вкладывают несколько миллиардов тенге.

У нас их сколько?

Плюс содержание и ремонт стадионов и тд и тп..

Вторые составы, детские команды, мини футбол..

Миллиард баксов только на потехи акимов и ставки между собой..

Да, кстати ставки никто не отменял, там в среднем около десяти миллиардов ойро крутятся у нас..

А где отдача то?

Потому я с ним согласен..