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«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46455
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 27.03.23 - 15:35
Сегодня, 27 марта, прошли общественные слушания, на которых горожанам был презентован проект детальной планировки нового микрорайона «Арай». Его многоэтажки сменят малоэтажную застройку в центре.
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«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 27.03.23 - 15:35
Вообще кто то взял, пальцем тыкнул на карту и все, тут будем строить, на старых коммуникациях, отбирать дома и все такое..
Наверно это был Аллах?
Как это вообще происходит?
[Исправлено: 111, 27.03.2023 - 15:35]
Наверно это был Аллах?
Как это вообще происходит?
[Исправлено: 111, 27.03.2023 - 15:35]
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 27.03.23 - 16:56
Цитата:
Отдел архитектуры, опираясь на генплан города, создает комиссию, которая вносит предложение в Маслихат. Маслихат обсуждает и голосует - одобряет или нет выбор этого участка. Примерно так.
111:
Как это вообще происходит?
Как это вообще происходит?
Отдел архитектуры, опираясь на генплан города, создает комиссию, которая вносит предложение в Маслихат. Маслихат обсуждает и голосует - одобряет или нет выбор этого участка. Примерно так.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 143
Re: «Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти...
Отправлено: 27.03.23 - 16:57
В самом деле, если жители домов не захотят массово продавать, как быть? Наивный момент, а как частная собственность? Даже если 10-20 процентов жителей не продадут, что будет? У людей должно быть право выбора.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9069
Re: «Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти...
Отправлено: 27.03.23 - 16:58
Цитата:
Но жизнь невыносимую вам обеспечим!
«Насильно дома сносить никто не будет!»
Но жизнь невыносимую вам обеспечим!
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 27.03.23 - 17:02
Цитата:
Также как и в Жана Кала было - останутся домишки среди многоэтажек. И их купят уже совсем за бесценок, потому что физическому лицу продать будет уже нереально. Если не принудительное изъятие земли - цена должна быть нормальная, но есть слишком жадные и наглые люди, которые в итоге остаются со своим домом один на один и он уже не представляет собой ликвидного имущества.
НО! Если эти люди объединятся до сноса, наделают много шума - их никто трогать не будет. Власти на местах не любят народного гнева, потому что может хорошо так сверху прилететь.
[Исправлено: Victor Yang, 27.03.2023 - 17:17]
Партизан7:
Даже если 10-20 процентов жителей не продадут, что будет?
Даже если 10-20 процентов жителей не продадут, что будет?
Также как и в Жана Кала было - останутся домишки среди многоэтажек. И их купят уже совсем за бесценок, потому что физическому лицу продать будет уже нереально. Если не принудительное изъятие земли - цена должна быть нормальная, но есть слишком жадные и наглые люди, которые в итоге остаются со своим домом один на один и он уже не представляет собой ликвидного имущества.
НО! Если эти люди объединятся до сноса, наделают много шума - их никто трогать не будет. Власти на местах не любят народного гнева, потому что может хорошо так сверху прилететь.
[Исправлено: Victor Yang, 27.03.2023 - 17:17]
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 27.03.23 - 17:51
Цитата:
Но изначально команда то от акима получается?
Victor Yang:
Отдел архитектуры, опираясь на генплан
Отдел архитектуры, опираясь на генплан
Но изначально команда то от акима получается?
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 27.03.23 - 18:03
Цитата:
Нет, там всё комплексно может быть. У архитектуры есть текущие задачи, в том числе и по улучшению облика города. И вот сделали генплан города - и нужно его реализовывать. Скорее всего, составляются какие-то планы, очереди по реализации этого генплана - что-то в первую очередь, что-то во вторую, что-о в последнюю - ещё и инженерные сети нужно завязать, чтобы не получилось так что положеный недавно водопровод нужно было снова заменять через 2-3 года. Это всё решается совещаниями, рабочими переписками. Где-то и аким, конечно, своё мнение скажет. Но это не совсем его компетенция.
111:
Но изначально команда то от акима получается?
Но изначально команда то от акима получается?
Нет, там всё комплексно может быть. У архитектуры есть текущие задачи, в том числе и по улучшению облика города. И вот сделали генплан города - и нужно его реализовывать. Скорее всего, составляются какие-то планы, очереди по реализации этого генплана - что-то в первую очередь, что-то во вторую, что-о в последнюю - ещё и инженерные сети нужно завязать, чтобы не получилось так что положеный недавно водопровод нужно было снова заменять через 2-3 года. Это всё решается совещаниями, рабочими переписками. Где-то и аким, конечно, своё мнение скажет. Но это не совсем его компетенция.
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 27.03.23 - 18:05
Цитата:
Это всё решается на этапе разработки Генплана города. Это делают проектировщики. Правда, точно не знаю как им задания дают. Возможно что обозначаются места старой застройки, которую можно снести. А может и заказывается экспертная оценка.
111:
Но изначально команда то от акима получается?
Но изначально команда то от акима получается?
Это всё решается на этапе разработки Генплана города. Это делают проектировщики. Правда, точно не знаю как им задания дают. Возможно что обозначаются места старой застройки, которую можно снести. А может и заказывается экспертная оценка.
«Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти слова для жителей Костаная?
Отправлено: 27.03.23 - 18:25
Цитата:
Хм..
То есть аким, которому дали например гипатетически, какие то деньги стройкампании, за место под солнцем, не может вот так вот взять и тыкнуть, сносите вот мол тут и там?
Victor Yang:
Хм..
То есть аким, которому дали например гипатетически, какие то деньги стройкампании, за место под солнцем, не может вот так вот взять и тыкнуть, сносите вот мол тут и там?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12104
Re: «Насильно дома сносить никто не будет!» - Что означают эти...
Отправлено: 27.03.23 - 18:33
Для меня частный дом, пусть он хоть и глиненый или камышевый, это когда он стоит за городом. Например в затобольске, мичурино, заречный. Там можно не только в трусах по двору ходить и с голым пузом но и на улицу вечером выйте и с соседом постоять и поговорить о выборах в мажилис. А в центре города, это маразм.
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