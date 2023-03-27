Отправлено: - 17:02

Партизан7:

Даже если 10-20 процентов жителей не продадут, что будет?

[Исправлено: Victor Yang, 27.03.2023 - 17:17]

Цитата:Также как и в Жана Кала было - останутся домишки среди многоэтажек. И их купят уже совсем за бесценок, потому что физическому лицу продать будет уже нереально. Если не принудительное изъятие земли - цена должна быть нормальная, но есть слишком жадные и наглые люди, которые в итоге остаются со своим домом один на один и он уже не представляет собой ликвидного имущества.НО! Если эти люди объединятся до сноса, наделают много шума - их никто трогать не будет. Власти на местах не любят народного гнева, потому что может хорошо так сверху прилететь.