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≡ Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46454
Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 26.03.23 - 21:41
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Из 32 областных депутатов 23 являются членами партии Amanat. В том числе аманатовцы получили 13 мест из 16-ти по одномандатным округам и 9 мест из 16-ти по партийным спискам. Во время предвыборной кампании не обошлось без скандала.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24329
Re: Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 26.03.23 - 21:41
#1
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Хм..
Лишних тут нет..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4083
Re: Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 27.03.23 - 07:41
#2
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Цитата:
111:
Лишних тут нет..


Даже и пенсионерам кресло находится ....
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1160
Re: Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 27.03.23 - 09:19
#3
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Цитата:
111:
Лишних тут нет..

Не случилось никакого "жана Казахстана"... Оч печально и оч подло. Хотя бы для приличия пустили 1 нормального народного кандидата. Но я верю,что когда-нибудь,такие парни как Байбазаров,хоть немного продвинутся и начнут делать доброе для людей. Но, к сожалению,не в этой жизни..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15595
Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 27.03.23 - 09:58
#4
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Цитата:
Евгений Сотников (менеджер ТОО «Кабельные сети Костаная»)

Источник:

Менеджер? Да ладно?!?!?! Или это другой?
Цитата:
Сабыр:
Не случилось никакого "жана Казахстана"

Вы просто не поняли что это означает. Новые президентские сроки, Новая элита, поддерживающая президента (старую зачистили). Большой плюс - детские накопления за счет углеводородов и прочих ископаемых. Партия - всего лишь для признаков демократии - то есть это не элиты так хотят, а партия, которую выбрал народ.
Цитата:
Сабыр:
Хотя бы для приличия пустили 1 нормального народного кандидата

Кого, например? Любой кандидат должен быть известен даже тем кто не интересуется сильно политикой. Я таких не увидел. Странные они - начинают активность за несколько месяцев до выборов и хотят чтобы их выбрали. Да и по сути, политика Аманата чем плоха? Аргумент "устали" - совсем не аргумент.

А вы представьте что будет, если у Аманата не будет большинства в Мажилисе. Президент вносит какие-то законы - их не одобряет парламент, парламент вносит - их не подписывает президент. И так два года.

[Исправлено: Victor Yang, 27.03.2023 - 10:28]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24329
Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 27.03.23 - 10:20
#5
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Зато есть кабельщик..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24329
Re: Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 27.03.23 - 10:24
#6
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Цитата:
ACROS:
Даже и пенсионерам кресло находится ....

Это не из тех случайно, кто у власти все эти 30 лет Независимости моски компосировал народу?
Что то больно фамилия знакомая у пенсионера..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13573
Re: Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 27.03.23 - 10:38
#7
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Цитата:
Личность последнего знакома читателям "НГ". Накануне дня выборов в СМАС Костанайской области рассмотрели иск независимого самовыдвиженца Жаслана Байбазарова.  В суде признали, что г-н Умбетов, являясь действующим членом партии Amanat и проводя агитацию под эгидой партии, ввел электорат в заблуждение

Умбетов кстати креатура акима области он же всех земляков пропихивает
Абиль из мендыкары
Умбетов из мендыкары
А аким области из узунколя
Земляки!
Цитата:
Victor Yang:
Менеджер? Да ладно?!?!?! Или это другой?

Нет тот же самый
Просто он менеджер в компании
Что тут такого?))
Цитата:
Victor Yang:
Президент вносит какие-то законы - их не одобряет парламент, парламент вносит - их не подписывает президент. И так два года.

А может и три и четыре
А потом президенту надоедает это и он разгоняет парламент
Депутаты занимают оборону
В столицу входят танки и растреливают протестантов
Все уже было до нас))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15595
Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 27.03.23 - 15:29
#8
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Цитата:
abaika95:
А может и три и четыре

Блин, точно. Я забыл что на 7 лет выбирают. Раньше так было - выборы президента и парламента через 2 года.
Цитата:
abaika95:
Просто он менеджер в компании Что тут такого?))

Ну я думал что они вечеринками только и живут.
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