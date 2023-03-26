Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 26.03.23 - 21:41
Из 32 областных депутатов 23 являются членами партии Amanat. В том числе аманатовцы получили 13 мест из 16-ти по одномандатным округам и 9 мест из 16-ти по партийным спискам. Во время предвыборной кампании не обошлось без скандала. Читать новость
Не случилось никакого "жана Казахстана"... Оч печально и оч подло. Хотя бы для приличия пустили 1 нормального народного кандидата. Но я верю,что когда-нибудь,такие парни как Байбазаров,хоть немного продвинутся и начнут делать доброе для людей. Но, к сожалению,не в этой жизни..
Вы просто не поняли что это означает. Новые президентские сроки, Новая элита, поддерживающая президента (старую зачистили). Большой плюс - детские накопления за счет углеводородов и прочих ископаемых. Партия - всего лишь для признаков демократии - то есть это не элиты так хотят, а партия, которую выбрал народ. Цитата:
Сабыр: Хотя бы для приличия пустили 1 нормального народного кандидата
Кого, например? Любой кандидат должен быть известен даже тем кто не интересуется сильно политикой. Я таких не увидел. Странные они - начинают активность за несколько месяцев до выборов и хотят чтобы их выбрали. Да и по сути, политика Аманата чем плоха? Аргумент "устали" - совсем не аргумент.
А вы представьте что будет, если у Аманата не будет большинства в Мажилисе. Президент вносит какие-то законы - их не одобряет парламент, парламент вносит - их не подписывает президент. И так два года.
Личность последнего знакома читателям "НГ". Накануне дня выборов в СМАС Костанайской области рассмотрели иск независимого самовыдвиженца Жаслана Байбазарова. В суде признали, что г-н Умбетов, являясь действующим членом партии Amanat и проводя агитацию под эгидой партии, ввел электорат в заблуждение
Умбетов кстати креатура акима области он же всех земляков пропихивает Абиль из мендыкары Умбетов из мендыкары А аким области из узунколя Земляки! Цитата:
Victor Yang: Менеджер? Да ладно?!?!?! Или это другой?
Нет тот же самый Просто он менеджер в компании Что тут такого?)) Цитата:
Victor Yang: Президент вносит какие-то законы - их не одобряет парламент, парламент вносит - их не подписывает президент. И так два года.
А может и три и четыре А потом президенту надоедает это и он разгоняет парламент Депутаты занимают оборону В столицу входят танки и растреливают протестантов Все уже было до нас))
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