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≡ Жан Кособуцкий бросил вызов Тайсону Фьюри
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46454
Жан Кособуцкий бросил вызов Тайсону Фьюри
Отправлено: 27.03.23 - 15:18
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Казахстанский боксер-супертяж Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) отреагировал на срыв поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика. Фьюри - чемпион WBC в супертяжелом весе. Его поединок за звание абсолютного чемпиона мира с Усиком, владеющим титулами WBA, IBF и WBO, должен был состояться 29 апреля.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1160
Re: Жан Кособуцкий бросил вызов Тайсону Фьюри
Отправлено: 27.03.23 - 15:18
#1
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А кто в курсе? А кто Жан по национальности? Имя французское,фамилия еврейская,лицо азиатское. Я не нацик,просто интересно.
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