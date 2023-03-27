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≡ Как снизить цену при покупке недвижимости?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46454
Как снизить цену при покупке недвижимости?
Отправлено: 27.03.23 - 13:31
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Предположим, что вы уже нашли квартиру своей мечты, подходящей для вас площади и планировки, которая соответствует всем вашим требованиям. Вы уже представили, как принимаете в ней гостей и проводите уютные вечера в гостиной вместе со своей семьей. Однако единственное, что мешает воплотить представленное в реальность — высокая стоимость недвижимости.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24329
Re: Как снизить цену при покупке недвижимости?
Отправлено: 27.03.23 - 13:31
#1
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Это реклама всех продающихся квартир?
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1160
Как снизить цену при покупке недвижимости?
Отправлено: 27.03.23 - 15:13
#2
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Что характерно,а цены на квартиры вниз пошли.. Рубль вниз и опять народ повалил в РФ,да и арматура подешевела почти в 2 раза. Да и нет идиотов покупать криворукие одноразки по Абая по 550К за метр,уже по 400 ищут покупашек. Я считаю,что справедливая цена для нашего городка-это новое жильё в районе 250-300 и б.у-200-250. Пик прошёл,цены вниз. Впрочем,как и всегда.
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