Как снизить цену при покупке недвижимости?

Отправлено: - 15:13

Что характерно,а цены на квартиры вниз пошли.. Рубль вниз и опять народ повалил в РФ,да и арматура подешевела почти в 2 раза. Да и нет идиотов покупать криворукие одноразки по Абая по 550К за метр,уже по 400 ищут покупашек. Я считаю,что справедливая цена для нашего городка-это новое жильё в районе 250-300 и б.у-200-250. Пик прошёл,цены вниз. Впрочем,как и всегда.