Re: Заменить остановочные павильоны на проспекте Абая предложил...

Отправлено: - 13:22

Наверное это такая костанайская забава... каждому новому акиму совать нас на проспект Абая. Сколько прошло времени как архимедовские стринги установили? 5 лет.

Теперь снова новейшие...которые наверняка пойдут в разрез с той сотней, которые уже недавно установили. Так о каком едином дизайне и коде города речь?