Отправлено: - 12:32

По информации отдела ЖКХ, на строительных площадках в микрорайонах Юбилейный, Алтын Арман, Береке не выдержаны требования санитарной очистки площадок, из-за чего мусор разлетается по ближайшим улицам.

Цитата:Менталитет тех, кто там покупает, еще тот..