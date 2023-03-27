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≡ Двухмесячник саночистки стартует 1 апреля в Костанае. Кого хотят привлечь к работам?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46453
Двухмесячник саночистки стартует 1 апреля в Костанае. Кого хотят привлечь к работам?
Отправлено: 27.03.23 - 12:32
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После завершения уборки территории нужно сообщить в iKomek точные места складирования мусора, чтобы его оперативно вывезли подрядные организации. В дни акции сбор и утилизацию мусора на площадку Северного полигона будут делать бесплатно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24328
Re: Двухмесячник саночистки стартует 1 апреля в Костанае. Кого...
Отправлено: 27.03.23 - 12:32
#1
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Цитата:
По информации отдела ЖКХ, на строительных площадках в микрорайонах Юбилейный, Алтын Арман, Береке не выдержаны требования санитарной очистки площадок, из-за чего мусор разлетается по ближайшим улицам. 

Менталитет тех, кто там покупает, еще тот..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24328
Re: Двухмесячник саночистки стартует 1 апреля в Костанае. Кого...
Отправлено: 27.03.23 - 12:36
#2
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Цитата:
Градоначальник просит ОСИ привлечь жильцов к уборке дворов, когда растает снег.


У нас и без окрика сверху всегда все нормально, очистили детскую, теперь ждем когда расстает снег..

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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9068
Re: Двухмесячник саночистки стартует 1 апреля в Костанае. Кого...
Отправлено: 27.03.23 - 13:04
#3
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Цитата:
Градоначальник просит ОСИ привлечь жильцов к уборке дворов, когда растает снег.

Правильно, кто перед комиссией пел и плясал, теперь пусть также с граблями и лопатами покажет не праздником единым...
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