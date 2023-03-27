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≡ Заменить остановочные павильоны на проспекте Абая предложил аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46453
Заменить остановочные павильоны на проспекте Абая предложил аким Костаная
Отправлено: 27.03.23 - 13:01
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- Остановки должны быть уровнем выше, чем те, что сейчас установлены, - сказал Марат Жундубаев. - Это проспект! По сути там средний ремонт, но по факту мы делаем реконструкцию. И здесь остановки нужно предусмотреть.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24328
Re: Заменить остановочные павильоны на проспекте Абая предложил...
Отправлено: 27.03.23 - 13:01
#1
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Нам дом тоже будут делать.
Крышу, балконы, и прочее..
Спасибо Подозреваемому за это?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9068
Re: Заменить остановочные павильоны на проспекте Абая предложил...
Отправлено: 27.03.23 - 13:22
#2
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Наверное это такая костанайская забава... каждому новому акиму совать нас на проспект Абая. Сколько прошло времени как архимедовские стринги установили? 5 лет.
Теперь снова новейшие...которые наверняка пойдут в разрез с той сотней, которые уже недавно установили. Так о каком едином дизайне и коде города речь?
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