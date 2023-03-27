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≡ Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной Казахстана над Данией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46448
Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной Казахстана над Данией
Отправлено: 27.03.23 - 10:41
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"Кому нужны эти победы, когда вреда от них больше, чем пользы! Я начну уважать футбол только тогда, когда они начнут побеждать своими силами, сами, без народных денег!" - написал боец в соцсети
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13573
Re: Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной...
Отправлено: 27.03.23 - 10:41
#1
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Никогда не будут радоваться победам хайпажора и антиваксера Хамита
Чему радоваться? Пока страна в нищите,безработица,средняя зарплата 80 тыс а тут деньги вкладывают в какого то боевого бычка от которого нет никакого профита для народа
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15592
Боец Куат Хамитов резко высказался после победы сборной Казахстана над Данией
Отправлено: 27.03.23 - 10:44
#2
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Цитата:
abaika95:
средняя зарплата 80 тыс

Как такое возможно при минимальной в 60 тыс?
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