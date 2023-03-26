Отправлено: - 10:38

Личность последнего знакома читателям "НГ". Накануне дня выборов в СМАС Костанайской области рассмотрели иск независимого самовыдвиженца Жаслана Байбазарова. В суде признали, что г-н Умбетов, являясь действующим членом партии Amanat и проводя агитацию под эгидой партии, ввел электорат в заблуждение

Victor Yang:

Менеджер? Да ладно?!?!?! Или это другой?

Victor Yang:

Президент вносит какие-то законы - их не одобряет парламент, парламент вносит - их не подписывает президент. И так два года.

Цитата:Умбетов кстати креатура акима области он же всех земляков пропихиваетАбиль из мендыкарыУмбетов из мендыкарыА аким области из узунколяЗемляки!Цитата:Нет тот же самыйПросто он менеджер в компанииЧто тут такого?))Цитата:А может и три и четыреА потом президенту надоедает это и он разгоняет парламентДепутаты занимают оборонуВ столицу входят танки и растреливают протестантовВсе уже было до нас))