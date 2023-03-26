Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 16:27

Я так понял многоуважаемый Дракон, Вы тоже как и я не постигли всех хитростей компьютерных технологий? Иначе как объяснить , что церковь появляется под ником 111