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≡ Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46446
Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 26.03.23 - 21:41
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Из 32 областных депутатов 23 являются членами партии Amanat. В том числе аманатовцы получили 13 мест из 16-ти по одномандатным округам и 9 мест из 16-ти по партийным спискам. Во время предвыборной кампании не обошлось без скандала.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24320
Re: Кто прошел в Костанайский областной маслихат, сообщили в ТИК
Отправлено: 26.03.23 - 21:41
#1
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Хм..
Лишних тут нет..
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