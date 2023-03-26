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≡ Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские студенты о службе в армии?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46445
Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские студенты о службе в армии?
Отправлено: 26.03.23 - 10:07
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Многие молодые казахстанцы рассматривают военную службу, как почетную обязанность, другие считают ее ненужным обязательством, которое отнимает год их жизни. Вот что думают о службе в Вооруженных силах опрошенные нами студенты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24319
Re: Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские...
Отправлено: 26.03.23 - 10:07
#1
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Наш то как раз и поступает в КРУ или как его там, что на Байтурсынова, с тем, чтобы пока не идти в армию.
Армия в ОДКБ сейчас есть Зло.
ОДКБ должна в скором времени спасать Россию, а погибать за Подозреваемого никто не хочет.
Как тут быть?
Идти , повышать знания, в очередной универ, пока такая возможность есть..
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
45
Re: Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские...
Отправлено: 26.03.23 - 10:39
#2
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Цитата:
которое отнимает год их жизни Источник:

армия которая отнимает саму жизнь.
чуть ли не каждый месяц трагические случаи со срочниками
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15589
Re: Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские...
Отправлено: 26.03.23 - 12:26
#3
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Цитата:
у армии есть некоторые преимущества - такие, как развитие дисциплины и физической подготовки, а также возможность научиться чему-то новому.

Источник:

Как по мне - так студент, учащийся в чужом городе, значительно быстрее приобретает навыки самостоятельности, чем солдат-срочник, за которого отцы-командиры решают все его проблемы. Как минимум, правильному распределению средств, солдат-срочник совершенно не учится.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24319
Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские студенты о службе в армии?
Отправлено: 26.03.23 - 15:27
#4
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Еще чем хорошо в армии, вот это если есть митинги.
Нашей знакомой сын получил Участие в горячих точках и теперь всю жизнь будет получать какие то привилегии..
Просто прикладами лупасили митингующих в январе и все..
Ну может ради этого стоило сходить в армию, ради привилегий..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24319
Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские студенты о службе в армии?
Отправлено: 26.03.23 - 15:35
#5
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Цитата:
Victor Yang:
за которого отцы-командиры решают все его проблемы. Ка

Это конечно заблуждение..
Сколько видосиков, как отцы командиры бросают своих солдат как пушечное мясо, не решая абсолютно никаких проблем, одно из последних, что осталось из разрекламированного по каналу Звезда штурмового отряда группы Шторм, 5й бригады
Жалкое зрелище.
Еще против них свои же выставили загрядотряды..
Вот и все, что следует знать об армиях ОДКБ..

[Исправлено: 111, 26.03.2023 - 15:36]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1757
Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские студенты о службе в армии?
Отправлено: 26.03.23 - 16:22
#6
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Я служил в стройбате. в другие войска не прошёл по зрению. Сейчас вообще бы не взяли. У нас была дедовщина с тюремным уклоном. 30% были осуждённые по статья до 3 х лет, но закалка на всю жизнь,это не самостоятельность, а нечто большее, надо показать себя человеком со стойким духом, мускулатура здесь такой большой роли не играет, всё пригодилось в дальнейшей жизни, особенно в 90 е

[Исправлено: saba, 26.03.2023 - 16:23]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4043
Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские студенты о службе в армии?
Отправлено: 26.03.23 - 16:57
#7
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Цитата:
111:
Звезда штурмового отряда группы Шторм, 5й бригады Жалкое зрелище.


Сегодня смотрел видео на канале у Майкла Наки, группа военнослужащих из подразделения Шторм, жалуются на поборы со стороны командиров, унижения, мол никому не нужны и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 26.03.2023 - 17:02]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4043
Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские студенты о службе в армии?
Отправлено: 26.03.23 - 17:25
#8
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Цитата:
111:
ОДКБ должна в скором времени спасать Россию...


Никто-же на Россию извне не нападал, нам незачем вовлекаться в конфликт. Как были нейтральными так и следует оставаться.

Тем более внутри ОДКБ проблем достаточно. В том году, когда в Армении проходил саммит военного блока, граждане в Ереване вышли с протестами и с требованиями выйти из военного союза. Между Таджикистаном и Кыргызстаном, в приграничных регионах также вооружённые конфликты были.

Также, тут отдельные "грамотеи", говорили, что великие россияне сами справятся. Даже, как я предполагал Китай не хочет помогать и свои предложения предоставил по урегулированию противостояния. У Китая экономические интересы на первом месте, как ранее отмечали, их товарооборот с США, Западом больше, чем с Россией в 6 раз.

У Китая, на мой взгляд, в настоящее время насущные проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанные с Тайванем и Японией. При этом, необдуманные решения США по поставкам вооружения, в частности дальнобойных крылатых ракет и т.д. в перспективе могут спровоцировать китайцев более масштабно помогать РФ.

[Исправлено: Kairat stayer, 26.03.2023 - 17:25]
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