Отправлено: - 17:25

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ОДКБ должна в скором времени спасать Россию...

[Исправлено: Kairat stayer, 26.03.2023 - 17:25]

Цитата:Никто-же на Россию извне не нападал, нам незачем вовлекаться в конфликт. Как были нейтральными так и следует оставаться.Тем более внутри ОДКБ проблем достаточно. В том году, когда в Армении проходил саммит военного блока, граждане в Ереване вышли с протестами и с требованиями выйти из военного союза. Между Таджикистаном и Кыргызстаном, в приграничных регионах также вооружённые конфликты были.Также, тут отдельные "грамотеи", говорили, что великие россияне сами справятся. Даже, как я предполагал Китай не хочет помогать и свои предложения предоставил по урегулированию противостояния. У Китая экономические интересы на первом месте, как ранее отмечали, их товарооборот с США, Западом больше, чем с Россией в 6 раз.У Китая, на мой взгляд, в настоящее время насущные проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанные с Тайванем и Японией. При этом, необдуманные решения США по поставкам вооружения, в частности дальнобойных крылатых ракет и т.д. в перспективе могут спровоцировать китайцев более масштабно помогать РФ.