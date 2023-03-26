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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25774
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 14:08
#8281
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Церковь. Её видно со всех
сторон города... :lol: :oops:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1757
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 16:27
#8282
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Я так понял многоуважаемый Дракон, Вы тоже как и я не постигли всех хитростей компьютерных технологий? Иначе как объяснить , что церковь появляется под ником 111
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25774
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 17:23
#8283
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Цитата:
saba:

Да, точно так... :lol: :oops:
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