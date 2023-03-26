Мы вас за все благодарим! Как встреча однокурсников превратилась в международный творческий проект

Отправлено: - 16:17

А я вот всегда думал, что самым известным и талантливым выпускником этого училища является Павел Кашин.

Что же не позвали его то? Глядишь и песня получилась бы поинтереснее.