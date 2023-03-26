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≡ Мы вас за все благодарим! Как встреча однокурсников превратилась в международный творческий проект
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46445
Мы вас за все благодарим! Как встреча однокурсников превратилась в международный творческий проект
Отправлено: 26.03.23 - 11:13
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Выпускники Рудненского музыкального колледжа решили поздравить своих педагогов с 60-летием учебного заведения. У одного из участников чата возникает идея: а давайте в благодарность исполним песню? Объединимся и каждый из своей страны ее исполнит?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1050
Re: Мы вас за все благодарим! Как встреча однокурсников...
Отправлено: 26.03.23 - 11:13
#1
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Видел. Идея хорошая, ребята профессионалы конечно. Однако композиция эмоций не вызвала.
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
396
Мы вас за все благодарим! Как встреча однокурсников превратилась в международный творческий проект
Отправлено: 26.03.23 - 16:17
#2
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А я вот всегда думал, что самым известным и талантливым выпускником этого училища является Павел Кашин.
Что же не позвали его то? Глядишь и песня получилась бы поинтереснее.
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