Re: Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские...

Отправлено: - 10:07

Наш то как раз и поступает в КРУ или как его там, что на Байтурсынова, с тем, чтобы пока не идти в армию.

Армия в ОДКБ сейчас есть Зло.

ОДКБ должна в скором времени спасать Россию, а погибать за Подозреваемого никто не хочет.

Как тут быть?

Идти , повышать знания, в очередной универ, пока такая возможность есть..