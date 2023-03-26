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≡ Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские студенты о службе в армии?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46444
Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские студенты о службе в армии?
Отправлено: 26.03.23 - 10:07
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Многие молодые казахстанцы рассматривают военную службу, как почетную обязанность, другие считают ее ненужным обязательством, которое отнимает год их жизни. Вот что думают о службе в Вооруженных силах опрошенные нами студенты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24317
Re: Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские...
Отправлено: 26.03.23 - 10:07
#1
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Наш то как раз и поступает в КРУ или как его там, что на Байтурсынова, с тем, чтобы пока не идти в армию.
Армия в ОДКБ сейчас есть Зло.
ОДКБ должна в скором времени спасать Россию, а погибать за Подозреваемого никто не хочет.
Как тут быть?
Идти , повышать знания, в очередной универ, пока такая возможность есть..
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
45
Re: Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские...
Отправлено: 26.03.23 - 10:39
#2
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Цитата:
которое отнимает год их жизни Источник:

армия которая отнимает саму жизнь.
чуть ли не каждый месяц трагические случаи со срочниками
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15589
Re: Выбор между долгом и мечтой - Что говорят костанайские...
Отправлено: 26.03.23 - 12:26
#3
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Цитата:
у армии есть некоторые преимущества - такие, как развитие дисциплины и физической подготовки, а также возможность научиться чему-то новому.

Источник:

Как по мне - так студент, учащийся в чужом городе, значительно быстрее приобретает навыки самостоятельности, чем солдат-срочник, за которого отцы-командиры решают все его проблемы. Как минимум, правильному распределению средств, солдат-срочник совершенно не учится.
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