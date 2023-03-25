Прогноз на 5 дней
ясно+1°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Эстафета принята. Праздник продолжается" - Как отмечали Наурыз всем двором в новом микрорайоне Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46442
"Эстафета принята. Праздник продолжается" - Как отмечали Наурыз всем двором в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 25.03.23 - 22:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседи накрыли дастархан, приготовили плов и испекли баурсаки. Многие пришли семьями. В национальных нарядах были взрослые и дети. Под народную музыку пели и танцевали, играли в национальные игры и получали приятные призы.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24315
Re: "Эстафета принята. Праздник продолжается" - Как...
Отправлено: 25.03.23 - 22:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут нет фото раздачи бесплатных баурсаков и плова, так же объяснения, как плов стал казахской национальной культурой в период нашей Независимости..
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3081
Re: "Эстафета принята. Праздник продолжается" - Как...
Отправлено: 25.03.23 - 22:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И тут нет фото раздачи бесплатных баурсаков и плова, так же объяснения, как плов стал казахской национальной культурой

Вот тебе надо было такую прекрасную статью забрызгать своими слюнями? Девушка молодец! Чувствуется уже профессиональное изложение.
Профайл
О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
"Эстафета принята. Праздник продолжается" - Как отмечали Наурыз всем двором в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 25.03.23 - 22:28
#3
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24315
Re: "Эстафета принята. Праздник продолжается" - Как...
Отправлено: 25.03.23 - 22:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вот тебе надо было такую прекрасную статью забрызгать своими слюнями? Девушка молодец

Для тебя все хорошо.
Но если пишешь для профессиональной газеты, будь профессионалом.
Общий план, немного видео, хотя бы одно фото настоящих баурсаков.
Вот моя сейчас в данный момент делает



И это не трудно думаю.
В статье говорится о баурсаках, но на фото их нет почему то.
Как нет дарстархана, молока, конфеток..
Как будто это делалось только для фото, это такое ощущение..
Потому думаю фото добавят, за что я буду премного благодарен.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9066
Re: "Эстафета принята. Праздник продолжается" - Как...
Отправлено: 25.03.23 - 23:00
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В национальных нарядах были взрослые и дети

А что они перед мероприятием их сняли? ;-)
Кроме костюмов медведей и пинжака ведущего расшитыми узорами курток, пальто и комбинезонов я не вижу.
Кто нашёл, дайте знать!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24315
Re: "Эстафета принята. Праздник продолжается" - Как...
Отправлено: 25.03.23 - 23:08
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А что они перед мероприятием их сняли?

Хм..
Верное замечание.

Заметим, тут не критика просто ради критики, просто праздник Наурыз сделали или пытаются сделать каким то Сэлфи праздником, без настоящего беша, без баурсаков, без угощений, ну да, с платным свининым шашлыком и пловом с одним кусочком мяса для показухи..
И так везде абсолютно!
Кто то делал беш на Наурыз сам, собственными руками, тесто катал и тд?
Нет, готовое пластилиновое тесто покупается.
Кто то делал сам баурсаки?
Нет, лучше купить пластмассовую.
Кто то резал барана и ел курдак?
Я об этом.
О всеобщем безобразии..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 95
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS