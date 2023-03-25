Отправлено: - 22:23

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И тут нет фото раздачи бесплатных баурсаков и плова, так же объяснения, как плов стал казахской национальной культурой

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