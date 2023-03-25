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Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
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