Отправлено: - 21:52

Тимур Гафуров:

Вполне возможно, что это благотворительная акция одного из перевозчиков - АйКомек не поясняет.

yudjin:

надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных, коих на 2022 год 47% в городе

Цитата:А, если так, то да, тут конечно другое.Тогда думаю и наши пользователи как и Айкомек, организуют бесплатные проезды их верующих так же!Цитата: