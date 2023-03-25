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≡ Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46442
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 18:21
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Автобусы будут выезжать от мечети по ул. Маяковского ежедневно с 22 марта по 20 апреля в 23.15. Об этом сообщил ситуационный центр IKomek на своей странице в Инстаграм.
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 21:25
#15
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Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: Бойтесь Аллаха, совершайте пятикратную молитву, соблюдайте пост в месяце Рамазан, выплачивайте закят с имущества и подчиняйтесь правителям; вы войдёте в рай.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 21:48
#16
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Цитата:
electro:
Пусть возят тогда по праздникам ВСЕХ конфессий

Ну да, кто до поздна читает Намаз, или стоит у стены Плача, разумеется, согласен.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 21:52
#17
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вполне возможно, что это благотворительная акция одного из перевозчиков - АйКомек не поясняет.

А, если так, то да, тут конечно другое.
Тогда думаю и наши пользователи как и Айкомек, организуют бесплатные проезды их верующих так же!
Цитата:
yudjin:
надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных, коих на 2022 год 47% в городе
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1135
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 22:12
#18
Комментарий проходит проверку.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1135
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 22:20
#19
Комментарий проходит проверку.
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 22:33
#20
Комментарий проходит проверку.
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 22:34
#21
Комментарий проходит проверку.
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 22:35
#22
Комментарий проходит проверку.
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 22:36
#23
Комментарий проходит проверку.
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 22:36
#24
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 22:42
#25
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Цитата:
Останакул:
подчиняйтесь правителям

Кому кому?
Правители у нас Святые?
Те, которые правят нами и при этом воруют?
Мы должны их любить за воровство?
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