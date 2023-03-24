В Украине опубликовали запись разговора между Иосифом Пригожиным (муж певицы Валерии) и сенатором РФ Фархадом Ахмедовым. В ходе беседы продюсер и олигарх, используя нецензурную лексику, выразили свое отношения к Путину, окружению Путина, российскому военному командованию, а также выразили свою четкую позицию по войне в Украине. Что интересно, оба собеседника: и Пригожин, и Ахмедов находятся в санкционных списках ЕС как лица, поддерживающие Путина и войну в Украине. Как теперь выясняется, реальная позиция Пригожина и Ахмедова кардинально отличается от их официальной позиции. На людях они целуют руки барину, а за глаза называют его ничтожеством, карликом и лилипутом. Послушайте запись до конца, там очень много интересного, в том числе, про обстановку и реальные настроения в России.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил: Кто из вас увидит злодеяние, пусть остановит его рукой; если не в состоянии сделать это, то языком; а если и на это не способен, пусть хотя бы не соглашается сердцем, – это самая слабая степень веры.
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