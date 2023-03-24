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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 799 из 800«1...797798799800»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.03.23 - 22:43
#11971
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Начался прокат детских машинок

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.03.23 - 22:45
#11972
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О, только заметил, раньше тут какой то ресторан был

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.03.23 - 22:46
#11973
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А тут было вкусное мороженное с детства..



Кто то помнит, как называлось?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.03.23 - 22:47
#11974
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Вечер..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.03.23 - 22:52
#11975
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Сегодня с Тайланда привезли настоящую маракую, ананас и манго..
Объедение..
Наверно потому что мало..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.03.23 - 01:41
#11976
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Ух, какой рассольник..

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4082
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.03.23 - 08:26
#11977
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Цитата:
111:
помнит, как называлось?


"Морозко" - так вроде называлось.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.03.23 - 13:35
#11978
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Цитата:
ACROS:
Морозко" - так вроде называлось

О, сразу видно, старый волк..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.03.23 - 15:41
#11979
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Мда уж..

[Исправлено: 111, 25.03.2023 - 16:23]
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.03.23 - 21:43
#11980
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Ты если мусулман, ты плохой!
Много грешишь
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.03.23 - 21:44
#11981
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Вот это вот фейк или правда, что выложило Басе?

В Украине опубликовали запись разговора между Иосифом Пригожиным (муж певицы Валерии) и сенатором РФ Фархадом Ахмедовым. В ходе беседы продюсер и олигарх, используя нецензурную лексику, выразили свое отношения к Путину, окружению Путина, российскому военному командованию, а также выразили свою четкую позицию по войне в Украине. Что интересно, оба собеседника: и Пригожин, и Ахмедов находятся в санкционных списках ЕС как лица, поддерживающие Путина и войну в Украине. Как теперь выясняется, реальная позиция Пригожина и Ахмедова кардинально отличается от их официальной позиции. На людях они целуют руки барину, а за глаза называют его ничтожеством, карликом и лилипутом. Послушайте запись до конца, там очень много интересного, в том числе, про обстановку и реальные настроения в России.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24313
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.03.23 - 22:02
#11982
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Цитата:
Останакул:
Ты если мусулман, ты плохой! Много грешишь

Это ты к какому правоверному обращаешься?
Кто то не прочитал Намаз по 5 раз каждый день?
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.03.23 - 22:29
#11983
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Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил: Кто из вас увидит злодеяние, пусть остановит его рукой; если не в состоянии сделать это, то языком; а если и на это не способен, пусть хотя бы не соглашается сердцем, – это самая слабая степень веры.
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.03.23 - 22:37
#11984
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Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Неимущие зайдут в рай на пятьсот лет раньше, чем богатые»
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О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
12
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.03.23 - 22:38
#11985
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Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Богатство не значит иметь много имущества, богатство – это когда сердце богатое».
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