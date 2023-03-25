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≡ Как будут наказывать владельцев кошек и собак за несоблюдение новых правил
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46441
Как будут наказывать владельцев кошек и собак за несоблюдение новых правил
Отправлено: 25.03.23 - 19:07
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Главный эксперт Управления животного, охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Ринат Есмагулов сообщил, что владельцы питомцев будут привлекаться к административной ответственности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24299
Re: Как будут наказывать владельцев кошек и собак за...
Отправлено: 25.03.23 - 19:07
#1
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Разводить кошаков и собак и потом выкидывать, это преступление.
А потому какие 34 тысячи?
Минимум 340 тысяч..
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