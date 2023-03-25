Отправлено: - 20:34

yudjin:

При том, что я атеист, надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных, коих на 2022 год 47% в городе.

yudjin:

надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных

saba:

надо наверное выйти с предложением в акимат, если молчать никто, ничего не организует

electro:

Пусть возят тогда по праздникам ВСЕХ конфессий. И от своих центров.

Цитата:что то не могу найти этой цифры по православным в твоей ссылкеты надеюсь ее не с потолка взял точнее прибавил число живущих в городе русских,украинцев и белорусов автоматом всех записав в православные при том что ты аметист?)Цитата:если их окажется в городе 47% на 2023 год то да, если меньше то нет))Цитата:Цитата:процентов нужна по количеству адептовесли у тебя церковь поклонения макаронному монстру то никто из за вас двоих с юджиным автобус отправлять не будетдаже ослика не запрягута мусульман тысячии вот для удобства а точнее для ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ после 11 вечера их будут отвозить по городу как делали это на новый год и на поздних матчах тобола