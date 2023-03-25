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≡ Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46441
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 18:21
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Автобусы будут выезжать от мечети по ул. Маяковского ежедневно с 22 марта по 20 апреля в 23.15. Об этом сообщил ситуационный центр IKomek на своей странице в Инстаграм.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
271
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 18:21
#1
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они что больные? инвалиды?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24299
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 19:03
#2
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Цитата:
Ильяс:
они что больные? инвалиды?

Активисты нашего города, которые думают о народе, весьма жестки и строги по отношению к верующим Костаная..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1133
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 19:13
#3
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Цитата:
во время месяца Рамадан


Павильно будет месяц Рамазан! Цитата:
111:
Активисты нашего города,

С какого перепугу активисты? Так мелочь пузатая...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9064
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 19:55
#4
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При том, что я атеист, надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных, коих на 2022 год 47% в городе.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1042
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 19:55
#5
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111
Это что такое-то вообще?
Пусть возят тогда по праздникам ВСЕХ конфессий. И от своих центров.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1755
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 19:59
#6
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Цитата:
yudjin:
надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных,

надо наверное выйти с предложением в акимат, если молчать никто, ничего не организует
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1042
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 20:00
#7
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более того:
У меня, равнодушного к религиям, праздник каждый день!
Возите меня бесплатно!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13571
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 20:34
#8
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Цитата:
yudjin:
При том, что я атеист, надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных, коих на 2022 год 47% в городе.

что то не могу найти этой цифры по православным в твоей ссылке
ты надеюсь ее не с потолка взял точнее прибавил число живущих в городе русских,украинцев и белорусов автоматом всех записав в православные при том что ты аметист?)
Цитата:
yudjin:
надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных

если их окажется в городе 47% на 2023 год то да, если меньше то нет))Цитата:
saba:
надо наверное выйти с предложением в акимат, если молчать никто, ничего не организует

Цитата:
electro:
Пусть возят тогда по праздникам ВСЕХ конфессий. И от своих центров.

процентов нужна по количеству адептов
если у тебя церковь поклонения макаронному монстру то никто из за вас двоих с юджиным автобус отправлять не будет
даже ослика не запрягут
а мусульман тысячи
и вот для удобства а точнее для ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ после 11 вечера их будут отвозить по городу как делали это на новый год и на поздних матчах тобола
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1324
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 20:39
#9
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Конечно, это всё хорошо, возить людей. Но дорог НЕТ, это какой то ад - езда по улицам города. Сегодня поездил по многим улицам, что-то незабываемое, ямы , грязь ежесекундно, все злые, ничего не видно постоянно. И с каждым годом всё хуже.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1042
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 20:44
#10
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Цитата:
если у тебя церковь поклонения макаронному монстру

кот в мешке, это у тебя поклонение.
Людей - тысячи. Если уж на то пошло, ВОЗИТЕ ВСЕХ И ВСЕГДА!
Ибо нехер делить....
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