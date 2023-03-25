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Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46441
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 18:21
Автобусы будут выезжать от мечети по ул. Маяковского ежедневно с 22 марта по 20 апреля в 23.15. Об этом сообщил ситуационный центр IKomek на своей странице в Инстаграм.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 271
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 18:21
они что больные? инвалиды?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24299
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 19:03
Цитата:
Активисты нашего города, которые думают о народе, весьма жестки и строги по отношению к верующим Костаная..
Ильяс:
они что больные? инвалиды?
они что больные? инвалиды?
Активисты нашего города, которые думают о народе, весьма жестки и строги по отношению к верующим Костаная..
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1133
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 19:13
Цитата:
Павильно будет месяц Рамазан! Цитата:
С какого перепугу активисты? Так мелочь пузатая...
во время месяца Рамадан
Павильно будет месяц Рамазан! Цитата:
111:
Активисты нашего города,
Активисты нашего города,
С какого перепугу активисты? Так мелочь пузатая...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9064
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 19:55
При том, что я атеист, надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных, коих
на 2022 год 47% в городе.
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 19:55
111
Это что такое-то вообще?
Пусть возят тогда по праздникам ВСЕХ конфессий. И от своих центров.
Это что такое-то вообще?
Пусть возят тогда по праздникам ВСЕХ конфессий. И от своих центров.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1755
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 19:59
Цитата:
надо наверное выйти с предложением в акимат, если молчать никто, ничего не организует
yudjin:
надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных,
надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных,
надо наверное выйти с предложением в акимат, если молчать никто, ничего не организует
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 20:00
более того:
У меня, равнодушного к религиям, праздник каждый день!
Возите меня бесплатно!
У меня, равнодушного к религиям, праздник каждый день!
Возите меня бесплатно!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13571
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 20:34
Цитата:
что то не могу найти этой цифры по православным в твоей ссылке
ты надеюсь ее не с потолка взял точнее прибавил число живущих в городе русских,украинцев и белорусов автоматом всех записав в православные при том что ты аметист?)
Цитата:
если их окажется в городе 47% на 2023 год то да, если меньше то нет))Цитата:
Цитата:
процентов нужна по количеству адептов
если у тебя церковь поклонения макаронному монстру то никто из за вас двоих с юджиным автобус отправлять не будет
даже ослика не запрягут
а мусульман тысячи
и вот для удобства а точнее для ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ после 11 вечера их будут отвозить по городу как делали это на новый год и на поздних матчах тобола
yudjin:
При том, что я атеист, надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных, коих на 2022 год 47% в городе.
При том, что я атеист, надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных, коих на 2022 год 47% в городе.
что то не могу найти этой цифры по православным в твоей ссылке
ты надеюсь ее не с потолка взял точнее прибавил число живущих в городе русских,украинцев и белорусов автоматом всех записав в православные при том что ты аметист?)
Цитата:
yudjin:
надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных
надеюсь в ночь на 16 апреля будут также организованы автобусы от церкви и собора для православных
если их окажется в городе 47% на 2023 год то да, если меньше то нет))Цитата:
saba:
надо наверное выйти с предложением в акимат, если молчать никто, ничего не организует
надо наверное выйти с предложением в акимат, если молчать никто, ничего не организует
Цитата:
electro:
Пусть возят тогда по праздникам ВСЕХ конфессий. И от своих центров.
Пусть возят тогда по праздникам ВСЕХ конфессий. И от своих центров.
процентов нужна по количеству адептов
если у тебя церковь поклонения макаронному монстру то никто из за вас двоих с юджиным автобус отправлять не будет
даже ослика не запрягут
а мусульман тысячи
и вот для удобства а точнее для ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ после 11 вечера их будут отвозить по городу как делали это на новый год и на поздних матчах тобола
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1324
Re: Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул....
Отправлено: 25.03.23 - 20:39
Конечно, это всё хорошо, возить людей. Но дорог НЕТ, это какой то ад - езда по улицам города. Сегодня поездил по многим улицам, что-то незабываемое, ямы , грязь ежесекундно, все злые, ничего не видно постоянно. И с каждым годом всё хуже.
Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
Отправлено: 25.03.23 - 20:44
Цитата:
кот в мешке, это у тебя поклонение.
Людей - тысячи. Если уж на то пошло, ВОЗИТЕ ВСЕХ И ВСЕГДА!
Ибо нехер делить....
если у тебя церковь поклонения макаронному монстру
кот в мешке, это у тебя поклонение.
Людей - тысячи. Если уж на то пошло, ВОЗИТЕ ВСЕХ И ВСЕГДА!
Ибо нехер делить....
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