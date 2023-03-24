Цитата://"Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно", – говорится в документе//
Вот это самое главное и обязанность нахождение собак в наморднике - эти две главные обязанности владельцев собак. Возле и кругом моего дома в Жана Кала - ОБОСРАННО и ОБГАЖЕННО немеренно. Не работают по этому вопросу у нас ни КСК ни полиция. И сколько тут живу- ни разу не видел выгуливающих с пакетом в руках. Ответственность владельцев домашних животных за эти нарушения в этих правилах предусмотрены ??
Когда уже сочинители этих "правил" на землю спустятся? Они придумывают, что и как должно быть, в их представлении, но совершенно не задумываются о том, кто и как будет на деле всё это соблюдать и контролировать.
"Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно", – говорится в документе.
Можно понять двояко: убирать за своей кошкой/собакой должны везде. Сейчас выгуливают за домом (придомовая территория, также запрещено), гадят и убегают, а на замечания заявляют, что "нет отдельной площадки для выгула". Т.е. они на полном серьёзе считают, что на той "специальной площадке для выгула" кто-то будет убирать за их собакой? Нет, никто не будет. И, с таким подходом и воспитанием наших собачников, на тех спецплощадках будет слой навоза толщиной в полметра.
Поэтому можно было бы чуть ослабить правила, разрешить выгул на придомовых территориях, но с требованием "убирать экскременты за ним незамедлительно во всех случаях".
ACROS: Не работают по этому вопросу у нас ни КСК ни полиция
Жильцы Жана-Кала хоть раз вызвали полицию и сообщили о таком факте? Вы думаете у них там в ЦОУ ДВД лампочка загорается, когда очередной Барбос нагадил на тротуар? Я вызывал - приезжал патруль, участковый приходил и выписывал им штраф 3МРП. Гадят всегда одни и те же 2-3 человека из соседних домов/подъездов (не из ближайшего!). Попробуйте вызвать пару раз полицию и увидите эффект - на год-два минирование территории прекратится. Потом забывается или новые переезжают, придётся повторить.
Однажды мой приятель имел неосторожность снять квартиру на первом этаже, окно кухни выходила прямо на вход подъезда. Чтобы запустить кошку или собаку, которая гуляет самостоятельно стучали прямо на кухню, у кого нет брелка тоже стучали в окно, я не говорю про молодежь которая толпой решили потусоваться в теплом подъезде. Окурки и бутылки оставались ежедневно.Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда
Людей советских не переделать. И их детей.. Это все равно надо ждать. У нас недавно в Рудном какой то зетчик, у которого нет унитаза в доме, наклал в подъезде.. А поймал годика три одного, ссал тоже у нас в подъезде в тамбуре. Блин, так он же живет у нас на третьем, его дед там взял из за скуки, и недотерпел говорит.. И вот именно такие люди и содержат и кошек и собак и всякую другую живность. А ведь хозяева зачастую похожи повадками на своих кошек и собак.. И вот как, как такие люди, не могущие отучить от этого себя, смогут отучить каких то животных?
Не говорите! Ужас, эти собаки накидали бутылок,бычков, прокладок, использованных презервативов,бумажек и много разной дряни. А еще харкаются и сморкаются на тротуары! ну все обгадили! даже лифты обоссали и кнопки там сожгли!
Цитата:
Я вызывал - приезжал патруль, участковый приходил и выписывал им штраф 3МРП
Чтобы выписать штраф, должны быть доказательства, а не Ваши слова. На основании Ваших слов штраф не имеют право выписывать, а если выписан, то его оспорить можно на раз-два.
Змея Подколодная: Чтобы выписать штраф, должны быть доказательства, а не Ваши слова. На основании Ваших слов штраф не имеют право выписывать, а если выписан, то его оспорить можно на раз-два.
Ну это тоже не проблема. Если чел не хочет оплачивать штраф, то можно, как в некоторых странах, сделать. В судебном порядке провести ДНК анализ и того и другого, и в случае, если совпадёт, то не только штраф, но и все связанные с этим расходы, оплачивает владелец собаки.
Наверное, он не просто позвонил: - фото, видео - теперь есть в каждом телефоне.
Фото оставьте себе на память. В ответ будет фото, как владелец животного убирает совочком кучку, к примеру. Или стоит с пакетиком в руках. В чате ватс аппа тематическом буквально на днях кто то писал, что участковый штрафом грозил на основании видео доброй соседки из ее окна. Но так как на видео не было даты и времени сьемки, то со штрафом повременили. Но вы пишите, звоните, фотографируйте. Дерзайте.
Не, не люди. На государственном уровне. Вот например в Израиле - \\ Практика показала, что процент повторных нарушений оказывался крайне низким. ДНК-исследования начали применять в целом ряде стран, к примеру, в Канаде, Испании и Италии, но в Израиле подошли к проблеме на государственном уровне. Новый закон обязал жителей Тель-Авива в течение полугода обновить лицензию на владение собакой, добавив в неё ДНК-профиль. Если питомца идентифицируют по оставленным отходам, владельцу по почте придёт штраф. Подробности:
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