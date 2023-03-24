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≡ Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46439
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 10:19
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Новые правила содержания и выгула домашних животных вынесли на публичное обсуждение на сайте "Открытые НПА". Документ опубликован 23 марта, его обсуждение продлится до 6 апреля.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4082
Re: Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на...
Отправлено: 24.03.23 - 10:19
#1
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Цитата://"Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно", – говорится в документе//

Вот это самое главное и обязанность нахождение собак в наморднике - эти две главные обязанности владельцев собак.
Возле и кругом моего дома в Жана Кала - ОБОСРАННО и ОБГАЖЕННО немеренно.
Не работают по этому вопросу у нас ни КСК ни полиция. И сколько тут живу- ни разу не видел выгуливающих с пакетом в руках.
Ответственность владельцев домашних животных за эти нарушения в этих правилах предусмотрены ??
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
797
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 11:36
#2
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Когда уже сочинители этих "правил" на землю спустятся?
Они придумывают, что и как должно быть, в их представлении, но совершенно не задумываются о том, кто и как будет на деле всё это соблюдать и контролировать.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1297
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 12:07
#3
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Цитата:
"Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно", – говорится в документе.


Можно понять двояко: убирать за своей кошкой/собакой должны везде. Сейчас выгуливают за домом (придомовая территория, также запрещено), гадят и убегают, а на замечания заявляют, что "нет отдельной площадки для выгула". Т.е. они на полном серьёзе считают, что на той "специальной площадке для выгула" кто-то будет убирать за их собакой? :lol: Нет, никто не будет. И, с таким подходом и воспитанием наших собачников, на тех спецплощадках будет слой навоза толщиной в полметра.

Поэтому можно было бы чуть ослабить правила, разрешить выгул на придомовых территориях, но с требованием "убирать экскременты за ним незамедлительно во всех случаях".

[Исправлено: Тот самый, 24.03.2023 - 12:11]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1297
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 12:19
#4
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Цитата:
ACROS:
Не работают по этому вопросу у нас ни КСК ни полиция


Жильцы Жана-Кала хоть раз вызвали полицию и сообщили о таком факте? Вы думаете у них там в ЦОУ ДВД лампочка загорается, когда очередной Барбос нагадил на тротуар? Я вызывал - приезжал патруль, участковый приходил и выписывал им штраф 3МРП. Гадят всегда одни и те же 2-3 человека из соседних домов/подъездов (не из ближайшего!). Попробуйте вызвать пару раз полицию и увидите эффект - на год-два минирование территории прекратится. Потом забывается или новые переезжают, придётся повторить.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5977
Re: Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на...
Отправлено: 24.03.23 - 14:01
#5
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Однажды мой приятель имел неосторожность снять квартиру на первом этаже, окно кухни выходила прямо на вход подъезда. Чтобы запустить кошку или собаку, которая гуляет самостоятельно стучали прямо на кухню, у кого нет брелка тоже стучали в окно, я не говорю про молодежь которая толпой решили потусоваться в теплом подъезде. Окурки и бутылки оставались ежедневно.Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24297
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 14:11
#6
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Людей советских не переделать.
И их детей..
Это все равно надо ждать.
У нас недавно в Рудном какой то зетчик, у которого нет унитаза в доме, наклал в подъезде..
А поймал годика три одного, ссал тоже у нас в подъезде в тамбуре.
Блин, так он же живет у нас на третьем, его дед там взял из за скуки, и недотерпел говорит..
И вот именно такие люди и содержат и кошек и собак и всякую другую живность.
А ведь хозяева зачастую похожи повадками на своих кошек и собак..
И вот как, как такие люди, не могущие отучить от этого себя, смогут отучить каких то животных?

[Исправлено: 111, 24.03.2023 - 14:13]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1635
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 14:38
#7
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Цитата:
- ОБОСРАННО и ОБГАЖЕННО немеренно


Не говорите! Ужас, эти собаки накидали бутылок,бычков, прокладок, использованных презервативов,бумажек и много разной дряни. А еще харкаются и сморкаются на тротуары! ну все обгадили! даже лифты обоссали и кнопки там сожгли!

Цитата:
Я вызывал - приезжал патруль, участковый приходил и выписывал им штраф 3МРП


Чтобы выписать штраф, должны быть доказательства, а не Ваши слова. На основании Ваших слов штраф не имеют право выписывать, а если выписан, то его оспорить можно на раз-два.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1740
Re: Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на...
Отправлено: 24.03.23 - 20:05
#8
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Цитата:
Змея Подколодная:
Чтобы выписать штраф, должны быть доказательства, а не Ваши слова. На основании Ваших слов штраф не имеют право выписывать, а если выписан, то его оспорить можно на раз-два.

Ну это тоже не проблема. Если чел не хочет оплачивать штраф, то можно, как в некоторых странах, сделать. В судебном порядке провести ДНК анализ и того и другого, и в случае, если совпадёт, то не только штраф, но и все связанные с этим расходы, оплачивает владелец собаки. ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4082
Re: Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на...
Отправлено: 24.03.23 - 21:13
#9
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Цитата:
Змея Подколодная:
Ужас, эти


Ваш сарказм понятен: - я, сам могу точно так же поупражняться в остроумии- но, от этого порядка больше не станет- и люди срут и собаки срут, а с виду такие ухоженные и грамотные слишком.

Цитата:
Змея Подколодная:
должны быть доказательства,


Наверное, он не просто позвонил: - фото, видео - теперь есть в каждом телефоне.

Цитата:
Эл-починно:
провести ДНК анализ


Не думаю, что наши люди будут так делать6 - муторно, нудно и долго.
Если только тот у кого времени вагон или так его собачатник со своей собакой достал.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1635
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 21:58
#10
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Цитата:
Наверное, он не просто позвонил: - фото, видео - теперь есть в каждом телефоне.


Фото оставьте себе на память. В ответ будет фото, как владелец животного убирает совочком кучку, к примеру. Или стоит с пакетиком в руках. В чате ватс аппа тематическом буквально на днях кто то писал, что участковый штрафом грозил на основании видео доброй соседки из ее окна. Но так как на видео не было даты и времени сьемки, то со штрафом повременили. Но вы пишите, звоните, фотографируйте. Дерзайте.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1740
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 21:58
#11
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Цитата:
ACROS:
Не думаю, что наши люди будут так делать

Не, не люди. На государственном уровне. Вот например в Израиле - \\ Практика показала, что процент повторных нарушений оказывался крайне низким. ДНК-исследования начали применять в целом ряде стран, к примеру, в Канаде, Испании и Италии, но в Израиле подошли к проблеме на государственном уровне. Новый закон обязал жителей Тель-Авива в течение полугода обновить лицензию на владение собакой, добавив в неё ДНК-профиль. Если питомца идентифицируют по оставленным отходам, владельцу по почте придёт штраф. Подробности: Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 24.03.2023 - 22:00]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1635
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 22:02
#12
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Цитата:
в целом ряде стран, к примеру, в Канаде, Испании и Италии


Улыбнуло. Вот прям спасибо))))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4082
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 25.03.23 - 15:45
#13
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Цитата:
Змея Подколодная:
Но вы пишите, звоните, фотографируйте. Дерзайте.


Спасибо за добрый совет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4082
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 25.03.23 - 15:47
#14
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Цитата:
Эл-починно:
На государственном уровне.


Не думаю что у нас ЭТО будут делать.
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