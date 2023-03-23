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≡ Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали Наурыз, выбирали самую красивую юрту и самый дружный двор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46439
Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали Наурыз, выбирали самую красивую юрту и самый дружный двор
Отправлено: 23.03.23 - 14:01
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Наурыз в Казахстане - один из праздников, который объединяет весь народ. И масштабные гулянья, которые прошли в Костанае 22 марта, еще одно тому подтверждение.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4080
Re: Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали...
Отправлено: 23.03.23 - 14:01
#1
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Юджин и его двор не участвовали в конкурсе ??

Вчера прошёл по площади с внуками где то в 12 часов дня: - давно не был на городских мероприятиях - вроде праздник, музыка и прочее, но какой то осадок- везде очереди, давка, нет культуры поведения в очередях, в обществе; какие то все напряжённые, почти злые лица; как будто все пришли пожрать, попить - неужели эти бауырсаки, плов, коже - нельзя приготовить дома, а на площади просто полюбоваться убранством юрт, пению артистов, борьбой и прочими духовными потребностями.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9063
Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали Наурыз, выбирали самую красивую юрту и самый дружный двор
Отправлено: 23.03.23 - 15:36
#2
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Цитата:
ACROS:
Юджин и его двор не участвовали в конкурсе ??

нет, хватило новогоднего)
во-вторых, конкурс был среди ОСИ... такового у нас нет и даже под крылом ПКСК я не собираюсь с ними связываться.
Я берусь за то, что мне под силу... временную, физическую, финансовую.
Желающих проявить себя не нашлось, даже предложений не было.Видимо привыкли рассчитывать на того, кто всегда везет.

По поводу вчерашнего мероприятия. То же есть с чем сравнить, посещаем каждый год. Да сразу видно было как все "дорого-богато", новые красочные инсталляции (интересно на следующий год куда они денутся).


Бюджет явно не поскупился на этот раз, но совершенно не продуманно. Это же надо было додуматься так впритык поставить юрты!
Возле каждой шум, гам, тарарам, сразу не разберешь, что происходит, не говоря уже о том, что узнать какие-то традиции и обычаи...


Юрты, заняв половину ширины улицы, для потока людей оставили совсем немного асфальта и грязь на газонах. Глядя на очереди в каждую, желания стоять в ряду "с голодного края" не было... Приехали в 11, пока плыли по течению к площади кругом слышали возмущение людей, что не пускают до пришествия комиссии. Ну, конечно, для кого же орлов под шаныраком распяли и дастархан яствами завалили?



Посмотрели концерт, прошли по спортивным мероприятия... да, "хлеб" привлекал намного больше народу, чем "зрелища".
Прогулялись по скверу... народу мало, дорожки пустынны... даже сразу не поверишь, что в ста метрах толпы народу.
Почему бы организаторам в следующий раз не рассредоточить юрты по площади, скверу, сити-центру?
В юрту дети всё-таки зашли, около часа дня... в опустошенную и уже не встречающую гостей. Так для чего акимат заявлял работу юрточного городка до 15.00?


Есть на улице еду не известного происхождения еду не привыкли, но традиционные баурсаки позволить можем. Не поверите, не нашли... ни бесплатные, ни за деньги. Купили потом в азии за 1500 за кг... не дешево, однако...

Дети охотно бы покатались на алтыбаканах... но их на весь город было ТРИ штуки и очередь желающих.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24296
Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали Наурыз, выбирали самую красивую юрту и самый дружный двор
Отправлено: 24.03.23 - 18:57
#3
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Цитата:
ACROS:
неужели эти бауырсаки, плов, коже - нельзя приготовить дома, а

Как то ляпнул, когда собирались так же вот на беш и на чаепития на улице, мол надо баурсаки свои, беш сами приготовим, многие как то даже обиделись, засем говорят готовить, если проще в магазинах все купить, а беш сказали это шикарное блюдо и сейчас казахское национальное блюдо это конечно же плов..
Ай думаю, ладно, если ваши жены такие ленивые и некачественные, конечно согласился, их большинство..
Так что я в том году буквально столкнулся с тем, что большинство покупают баурсаки и то же готовое тесто, никто уже практически не катает тесто и не делает баурсаков..
Если только моя кухарка..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24296
Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали Наурыз, выбирали самую красивую юрту и самый дружный двор
Отправлено: 24.03.23 - 18:59
#4
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Ну а народ..
Народ на Наурыз бухает и по черному..
Наш народ.
Ладно бухай ты дома и никто тебя не видит.
Нет же, все кабаки в пьянках и гулянках..
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1635
Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали Наурыз, выбирали самую красивую юрту и самый дружный двор
Отправлено: 24.03.23 - 22:08
#5
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А в каком то городе была битва за плов)

В социальных сетях появились видео со скандалами и толпами за бесплатным пловом в честь празднования Наурыза, передает Tengri Life.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13570
Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали Наурыз, выбирали самую красивую юрту и самый дружный двор
Отправлено: 25.03.23 - 12:33
#6
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Цитата:
ACROS:
Юджин и его двор не участвовали в конкурсе ??

Это же для него не праздник
Он же новый год и масленницу во дворе только проводит))
Все остальное ему видимо претит
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25770
Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали Наурыз, выбирали самую красивую юрту и самый дружный двор
Отправлено: 25.03.23 - 12:37
#7
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Цитата:
abaika95:
Это же для него не праздник

Это битва за Плов... :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15588
Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали Наурыз, выбирали самую красивую юрту и самый дружный двор
Отправлено: 25.03.23 - 13:22
#8
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Цитата:
Змея Подколодная:
А в каком то городе была битва за плов)

В Кустанае была в разные годы за хлеб и шоколад. Правда, не на Наурыз. Ну её, эту халяву.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24296
Re: Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали...
Отправлено: 25.03.23 - 13:31
#9
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Еле как нашел по навигатору Сейфулина 2А..
Там даже дом стоит..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13570
Праздник, который объединяет - Как в Костанае отмечали Наурыз, выбирали самую красивую юрту и самый дружный двор
Отправлено: 25.03.23 - 15:04
#10
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Цитата:
drakon:
Это битва за Плов.

Да любая халявная раздатка чегонибудь приводит к толкучке либо раздачи блинов с лопаты в дикую толпу
Для России это вообще типичный национальный миф
Раздавали юбилейные пивные кружки от чего дикая толпа полезла на прилавки
Результат больше тысячи погибших от давки
Император не прекратил гуляния
Итог его заклймили позором что ускорило свержение режима и развал империи
А ты тут хихикаешь из за плова))
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