Отправлено: - 15:36

ACROS:

Юджин и его двор не участвовали в конкурсе ??

Цитата:нет, хватило новогоднего)во-вторых, конкурс был среди ОСИ... такового у нас нет и даже под крылом ПКСК я не собираюсь с ними связываться.Я берусь за то, что мне под силу... временную, физическую, финансовую.Желающих проявить себя не нашлось, даже предложений не было.Видимо привыкли рассчитывать на того, кто всегда везет.По поводу вчерашнего мероприятия. То же есть с чем сравнить, посещаем каждый год. Да сразу видно было как все "дорого-богато", новые красочные инсталляции (интересно на следующий год куда они денутся).Бюджет явно не поскупился на этот раз, но совершенно не продуманно. Это же надо было додуматься так впритык поставить юрты!Возле каждой шум, гам, тарарам, сразу не разберешь, что происходит, не говоря уже о том, что узнать какие-то традиции и обычаи...Юрты, заняв половину ширины улицы, для потока людей оставили совсем немного асфальта и грязь на газонах. Глядя на очереди в каждую, желания стоять в ряду "с голодного края" не было... Приехали в 11, пока плыли по течению к площади кругом слышали возмущение людей, что не пускают до пришествия комиссии. Ну, конечно, для кого же орлов под шаныраком распяли и дастархан яствами завалили?Посмотрели концерт, прошли по спортивным мероприятия... да, "хлеб" привлекал намного больше народу, чем "зрелища".Прогулялись по скверу... народу мало, дорожки пустынны... даже сразу не поверишь, что в ста метрах толпы народу.Почему бы организаторам в следующий раз не рассредоточить юрты по площади, скверу, сити-центру?В юрту дети всё-таки зашли, около часа дня... в опустошенную и уже не встречающую гостей. Так для чего акимат заявлял работу юрточного городка до 15.00?Есть на улице еду не известного происхождения еду не привыкли, но традиционные баурсаки позволить можем. Не поверите, не нашли... ни бесплатные, ни за деньги. Купили потом в азии за 1500 за кг... не дешево, однако...Дети охотно бы покатались на алтыбаканах... но их на весь город было ТРИ штуки и очередь желающих.