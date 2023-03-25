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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Генералы без армии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46439
Тулеухан ИСКАКОВ: Генералы без армии
Отправлено: 25.03.23 - 12:23
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Наши так называемые лидеры ринулись во власть (на выборы) в одиночку, в рассыпную, а не со своей группой и не в связке между собой (как я понимаю, в некоторых округах наши активисты противостояли друг другу).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13569
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Генералы без армии
Отправлено: 25.03.23 - 12:23
#1
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Цитата:
У каждого из указанных выше лиц (назовем их лидерами общественного мнения) есть много сторонников на ФБ, постоянно лайкающих под их постами. Вопрос – могут ли эти лидеры общественного мнения сформировать из этих своих сторонников свое (пока групповое) теневое правительство (исполнительную или, как минимум, теневую законодательную ветвь)? Вы можете сказать: "Да, могут!" Тогда мой следующий вопрос: "Почему они этого не делают?"



Хоспаде какой бред нам впаривают
Автор на серьезных щах считает что если у какого то лидера общественного мнения есть подписчики которые его лайкают это тождественно общественной политической группе? Тоесть Пригожин с его Армией ботов супер пупер лидер мнений потомучто он может спокойно сделать так что его залайкают миллионы?))

Цитата:
Почему они идут во власть (на выборы) по одномандатному округу, а не по партийному списку? Вы скажете: у них нет партии! Тогда следующий резонный вопрос: почему они не создадут свою партию? Вы скажете: слишком высокий порог (20 или 40 тысяч потенциальных членов)! Но как вы собираетесь победить власть, если для победы на выборах нужно заручиться поддержкой или перетянуть на свою сторону 6,5 (шесть с половиной) миллионов голосующих граждан страны?


Что за детские наивные вопросы и ответы?
Объясните кто-нибудь человеку что такое внутренняя политика РК где всем руководит АП,КНБ и МВД и которые никому не дадут голову поднять без разрешения из акорды а уж темболее партию создать
Все нынешнее партии это аманат с разными флагами и нужны они только для имитации демократической системы в стране
И все наши самоназванные лидеры с кучей подписчиков на страницах это прикормленные популисты которые будут критиковать власть до того момента пока им не занесут хорошую сумму или должность
У нас же все критики какие-то бывшие чиновники или околобюджетные прилепалы

Ну какой идиот может поверить что руководитель управления внутренней политики Санжар Бокаев оппозиционер?
И тоже самое с бывшим редактором (пропагандистом) канала Хабар Арманом Шураевым? Все они агенты власти для создания видимости бурной политической жизни в стране
Если завтра чудесным образом АП и КНБ пропадут во вселенной то окажется что все эти оппозиционные лидеры нафиг никому не интересны и не известны народу,а вся их мнимая популярность создавалась в кабинетах АП умными политтехнологами из России чьими услугами наша власть активно пользуется с нулевых
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13569
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Генералы без армии
Отправлено: 25.03.23 - 12:30
#2
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Цитата:
Почему наши так называемые лидеры общественного мнения не объединились друг с другом? Почему они не попытались и не пытаются сформировать свое теневое правительство

Когда обьеденяються два оппозиционера это коалиция
Когда обьеденяються три оппозиционера это коалиция с предателем)))
В России уже пытались оппики обтеденится в движение
В итоге все перепугались,передрались и слили протест дискредитировав себя))

Потомучто нет никакой внесистемной оппозиции потомучто большинством они агенты системы
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