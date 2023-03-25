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У каждого из указанных выше лиц (назовем их лидерами общественного мнения) есть много сторонников на ФБ, постоянно лайкающих под их постами. Вопрос – могут ли эти лидеры общественного мнения сформировать из этих своих сторонников свое (пока групповое) теневое правительство (исполнительную или, как минимум, теневую законодательную ветвь)? Вы можете сказать: "Да, могут!" Тогда мой следующий вопрос: "Почему они этого не делают?"

Почему они идут во власть (на выборы) по одномандатному округу, а не по партийному списку? Вы скажете: у них нет партии! Тогда следующий резонный вопрос: почему они не создадут свою партию? Вы скажете: слишком высокий порог (20 или 40 тысяч потенциальных членов)! Но как вы собираетесь победить власть, если для победы на выборах нужно заручиться поддержкой или перетянуть на свою сторону 6,5 (шесть с половиной) миллионов голосующих граждан страны?

Цитата:Хоспаде какой бред нам впариваютАвтор на серьезных щах считает что если у какого то лидера общественного мнения есть подписчики которые его лайкают это тождественно общественной политической группе? Тоесть Пригожин с его Армией ботов супер пупер лидер мнений потомучто он может спокойно сделать так что его залайкают миллионы?))Цитата:Что за детские наивные вопросы и ответы?Объясните кто-нибудь человеку что такое внутренняя политика РК где всем руководит АП,КНБ и МВД и которые никому не дадут голову поднять без разрешения из акорды а уж темболее партию создатьВсе нынешнее партии это аманат с разными флагами и нужны они только для имитации демократической системы в странеИ все наши самоназванные лидеры с кучей подписчиков на страницах это прикормленные популисты которые будут критиковать власть до того момента пока им не занесут хорошую сумму или должностьУ нас же все критики какие-то бывшие чиновники или околобюджетные прилепалыНу какой идиот может поверить что руководитель управления внутренней политики Санжар Бокаев оппозиционер?И тоже самое с бывшим редактором (пропагандистом) канала Хабар Арманом Шураевым? Все они агенты власти для создания видимости бурной политической жизни в странеЕсли завтра чудесным образом АП и КНБ пропадут во вселенной то окажется что все эти оппозиционные лидеры нафиг никому не интересны и не известны народу,а вся их мнимая популярность создавалась в кабинетах АП умными политтехнологами из России чьими услугами наша власть активно пользуется с нулевых