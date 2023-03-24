Отправлено: - 18:44

Victor Yang:

А по какой причине он вообще строил не по проекту? Цитата:

Цитата:Там у подрядчика вообще были какие то претензии к проекту, они же не строили , а производили капремонт, я уже не помню какие то несоответствия. Вообще мутная история, в которой непонятны действия всех участников от заказчика до исполнителя