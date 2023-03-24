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≡ «Страницу капитального ремонта мы перелистываем» - о будущем детской областной больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46438
«Страницу капитального ремонта мы перелистываем» - о будущем детской областной больницы
Отправлено: 24.03.23 - 17:29
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Работы в здании будут продолжать уже в рамках текущего ремонта. Об этом сегодня, 24 марта, на брифинге для СМИ сообщил главный врач Костанайской детской областной больницы Нурлан ЕРЖАНОВ.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15585
Re: «Страницу капитального ремонта мы перелистываем» - о будущем...
Отправлено: 24.03.23 - 17:29
#1
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Цитата:
подрядчик ТОО «Вершина» до сих пор не предоставил исполнительную документацию, необходимую для внесения корректировок в проектно-сметную документацию.

Источник:

А по какой причине он вообще строил не по проекту?
Цитата:
Просят предоставить недостающие данные, так как дальнейшая работа по проектированию невозможна без вышеперечисленных документов

Источник:


Тут вообще непонятно что к чему. Сначала идёт проект, потом - строительные работы. Ощущение что руководство пошло по какому-то сложному пути - сначала заказали работы, а потом проект по фактическим работам, чтобы выбить деньги.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24283
Re: «Страницу капитального ремонта мы перелистываем» - о будущем...
Отправлено: 24.03.23 - 18:42
#2
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Уже новое проще построить наверно.
А вот это оставить как памятник нашим чиновникам, как в Астане

Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1753
Re: «Страницу капитального ремонта мы перелистываем» - о будущем...
Отправлено: 24.03.23 - 18:44
#3
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Цитата:
Victor Yang:
А по какой причине он вообще строил не по проекту? Цитата:

Там у подрядчика вообще были какие то претензии к проекту, они же не строили , а производили капремонт, я уже не помню какие то несоответствия. Вообще мутная история, в которой непонятны действия всех участников от заказчика до исполнителя
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