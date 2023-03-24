Отправлено: - 12:19

ACROS:

Не работают по этому вопросу у нас ни КСК ни полиция

Цитата:Жильцы Жана-Кала хоть раз вызвали полицию и сообщили о таком факте? Вы думаете у них там в ЦОУ ДВД лампочка загорается, когда очередной Барбос нагадил на тротуар? Я вызывал - приезжал патруль, участковый приходил и выписывал им штраф 3МРП. Гадят всегда одни и те же 2-3 человека из соседних домов/подъездов (не из ближайшего!). Попробуйте вызвать пару раз полицию и увидите эффект - на год-два минирование территории прекратится. Потом забывается или новые переезжают, придётся повторить.