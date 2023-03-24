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Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46435
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 10:19
Новые правила содержания и выгула домашних животных вынесли на публичное обсуждение на сайте "Открытые НПА". Документ опубликован 23 марта, его обсуждение продлится до 6 апреля.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4078
Re: Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на...
Отправлено: 24.03.23 - 10:19
Цитата://"Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно", – говорится в документе//
Вот это самое главное и обязанность нахождение собак в наморднике - эти две главные обязанности владельцев собак.
Возле и кругом моего дома в Жана Кала - ОБОСРАННО и ОБГАЖЕННО немеренно.
Не работают по этому вопросу у нас ни КСК ни полиция. И сколько тут живу- ни разу не видел выгуливающих с пакетом в руках.
Ответственность владельцев домашних животных за эти нарушения в этих правилах предусмотрены ??
Вот это самое главное и обязанность нахождение собак в наморднике - эти две главные обязанности владельцев собак.
Возле и кругом моего дома в Жана Кала - ОБОСРАННО и ОБГАЖЕННО немеренно.
Не работают по этому вопросу у нас ни КСК ни полиция. И сколько тут живу- ни разу не видел выгуливающих с пакетом в руках.
Ответственность владельцев домашних животных за эти нарушения в этих правилах предусмотрены ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 797
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 11:36
Когда уже сочинители этих "правил" на землю спустятся?
Они придумывают, что и как должно быть, в их представлении, но совершенно не задумываются о том, кто и как будет на деле всё это соблюдать и контролировать.
Они придумывают, что и как должно быть, в их представлении, но совершенно не задумываются о том, кто и как будет на деле всё это соблюдать и контролировать.
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 12:07
Цитата:
Можно понять двояко: убирать за своей кошкой/собакой должны везде. Сейчас выгуливают за домом (придомовая территория, также запрещено), гадят и убегают, а на замечания заявляют, что "нет отдельной площадки для выгула". Т.е. они на полном серьёзе считают, что на той "специальной площадке для выгула" кто-то будет убирать за их собакой? Нет, никто не будет. И, с таким подходом и воспитанием наших собачников, на тех спецплощадках будет слой навоза толщиной в полметра.
Поэтому можно было бы чуть ослабить правила, разрешить выгул на придомовых территориях, но с требованием "убирать экскременты за ним незамедлительно во всех случаях".
[Исправлено: Тот самый, 24.03.2023 - 12:11]
"Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно", – говорится в документе.
Можно понять двояко: убирать за своей кошкой/собакой должны везде. Сейчас выгуливают за домом (придомовая территория, также запрещено), гадят и убегают, а на замечания заявляют, что "нет отдельной площадки для выгула". Т.е. они на полном серьёзе считают, что на той "специальной площадке для выгула" кто-то будет убирать за их собакой? Нет, никто не будет. И, с таким подходом и воспитанием наших собачников, на тех спецплощадках будет слой навоза толщиной в полметра.
Поэтому можно было бы чуть ослабить правила, разрешить выгул на придомовых территориях, но с требованием "убирать экскременты за ним незамедлительно во всех случаях".
[Исправлено: Тот самый, 24.03.2023 - 12:11]
Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
Отправлено: 24.03.23 - 12:19
Цитата:
Жильцы Жана-Кала хоть раз вызвали полицию и сообщили о таком факте? Вы думаете у них там в ЦОУ ДВД лампочка загорается, когда очередной Барбос нагадил на тротуар? Я вызывал - приезжал патруль, участковый приходил и выписывал им штраф 3МРП. Гадят всегда одни и те же 2-3 человека из соседних домов/подъездов (не из ближайшего!). Попробуйте вызвать пару раз полицию и увидите эффект - на год-два минирование территории прекратится. Потом забывается или новые переезжают, придётся повторить.
ACROS:
Не работают по этому вопросу у нас ни КСК ни полиция
Не работают по этому вопросу у нас ни КСК ни полиция
Жильцы Жана-Кала хоть раз вызвали полицию и сообщили о таком факте? Вы думаете у них там в ЦОУ ДВД лампочка загорается, когда очередной Барбос нагадил на тротуар? Я вызывал - приезжал патруль, участковый приходил и выписывал им штраф 3МРП. Гадят всегда одни и те же 2-3 человека из соседних домов/подъездов (не из ближайшего!). Попробуйте вызвать пару раз полицию и увидите эффект - на год-два минирование территории прекратится. Потом забывается или новые переезжают, придётся повторить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5976
Re: Новые правила выгула кошек и собак в Казахстане вынесли на...
Отправлено: 24.03.23 - 14:01
Однажды мой приятель имел неосторожность снять квартиру на первом этаже, окно кухни выходила прямо на вход подъезда. Чтобы запустить кошку или собаку, которая гуляет самостоятельно стучали прямо на кухню, у кого нет брелка тоже стучали в окно, я не говорю про молодежь которая толпой решили потусоваться в теплом подъезде. Окурки и бутылки оставались ежедневно.Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда
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