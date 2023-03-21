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Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 46435
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 21.03.23 - 11:16
Одновременно с исковым заявлением в административный суд кандидаты направили заявление в Генпрокуратуру и жалобу в ЦИК, а также обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13564
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 23.03.23 - 13:10
Цитата:
Что то не слышал я чтобы в планах власти есть отмена ЕНТ
Цитата:
Беря во внимание что это партия власти со всеми её карманными олигархами и директорами фабрик то партия вполне себе богатая
Даже республике долеко до нее со всеми её ходжаназаровами
Поэтому любые ЛЮБЫЕ любейшие выборы "независимых" кандидатов против аманата будут заранее проигрышными
Просто по деньгам и медиа влиянию никто не потянет тягаться с ними
А если учесть что и кандидаты все как на подбор какие-то не известные и глуповатые в плане политехнологий то и подавно аманат их размазывает со всем своим штатом прикормленных медийщиков и политологов
ACROS:
Всё что есть якобы революционное и новое в предвыборных программах аманата и абиля - давным давно написано в планах работы исполнительной власти.
Всё что есть якобы революционное и новое в предвыборных программах аманата и абиля - давным давно написано в планах работы исполнительной власти.
Что то не слышал я чтобы в планах власти есть отмена ЕНТ
Цитата:
ACROS:
И я не думаю, что аманатовцы. такие уж и богатые:
И я не думаю, что аманатовцы. такие уж и богатые:
Беря во внимание что это партия власти со всеми её карманными олигархами и директорами фабрик то партия вполне себе богатая
Даже республике долеко до нее со всеми её ходжаназаровами
Поэтому любые ЛЮБЫЕ любейшие выборы "независимых" кандидатов против аманата будут заранее проигрышными
Просто по деньгам и медиа влиянию никто не потянет тягаться с ними
А если учесть что и кандидаты все как на подбор какие-то не известные и глуповатые в плане политехнологий то и подавно аманат их размазывает со всем своим штатом прикормленных медийщиков и политологов
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4078
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 24.03.23 - 07:46
Цитата:
Что то как то необычно в этом году заканчиваются выборы: - обычно в день выборов, в 12 часов ночи, предвыборный штаб победителей ( традиционно это - Нур Отан) начинал праздновать ( бухать) победу после объявления предварительных итогов голосования, на следующий день президент выступал с пространственной речью о очередной победе демократии в стране, и начинался партийный шабаш, пардон, очередной форум победителей с насильно загнанными беспартийными студентами институтов и колледжей на стадионы и кричалками в адрес руководства страны и правящей партии.
Что то всего этого нет, пока. Или в новом казахстане всего этого шоу не будет ??
Итого выборов- кто знает-хоть объявляли официально?? или стандартно- через 10 дней.
[Исправлено: ACROS, 24.03.2023 - 08:49]
saba:
смотря на новый мажилис становится так тоскливо.
смотря на новый мажилис становится так тоскливо.
Что то как то необычно в этом году заканчиваются выборы: - обычно в день выборов, в 12 часов ночи, предвыборный штаб победителей ( традиционно это - Нур Отан) начинал праздновать ( бухать) победу после объявления предварительных итогов голосования, на следующий день президент выступал с пространственной речью о очередной победе демократии в стране, и начинался партийный шабаш, пардон, очередной форум победителей с насильно загнанными беспартийными студентами институтов и колледжей на стадионы и кричалками в адрес руководства страны и правящей партии.
Что то всего этого нет, пока. Или в новом казахстане всего этого шоу не будет ??
Итого выборов- кто знает-хоть объявляли официально?? или стандартно- через 10 дней.
[Исправлено: ACROS, 24.03.2023 - 08:49]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4078
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 24.03.23 - 07:53
Цитата:
По поводу отмены ЕНТ - это из области утопии, и вы и абиль прекрасно об этом знаете- и завтра он сидя в тёплом и уютном и хорошо оплачиваемым предпенсионном кресле депутата Мажлиса и НЕ ПИКНЕТ про ЭТО.
Как ПОДБИРАЮТ и как УБИРАЮТ кандидатов,на предарительных этапах, более или менее представлющим угрозу ИХ кандидату не мне вам рассказывать. В ход идут и даже 25 тенге, вовремя или ошибочно НЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ.
[Исправлено: ACROS, 24.03.2023 - 10:09]
abaika95:
кандидаты все как на подбор какие-то не известные и глуповатые в плане политехнологий
кандидаты все как на подбор какие-то не известные и глуповатые в плане политехнологий
По поводу отмены ЕНТ - это из области утопии, и вы и абиль прекрасно об этом знаете- и завтра он сидя в тёплом и уютном и хорошо оплачиваемым предпенсионном кресле депутата Мажлиса и НЕ ПИКНЕТ про ЭТО.
Как ПОДБИРАЮТ и как УБИРАЮТ кандидатов,на предарительных этапах, более или менее представлющим угрозу ИХ кандидату не мне вам рассказывать. В ход идут и даже 25 тенге, вовремя или ошибочно НЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ.
[Исправлено: ACROS, 24.03.2023 - 10:09]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15579
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 24.03.23 - 08:00
Цитата:
Новый Казахстан от старого отличается только лидером. И, скорее всего, через 6 лет возникнет необходимость поменять конституцию в части выборов президента и снова вернуть ему два срока по 4 или 5 лет.
ACROS:
в новом казахстане
в новом казахстане
Новый Казахстан от старого отличается только лидером. И, скорее всего, через 6 лет возникнет необходимость поменять конституцию в части выборов президента и снова вернуть ему два срока по 4 или 5 лет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13564
Провести повторные выборы в Костанайской области требуют самовыдвиженцы в мажилис Парламента РК
Отправлено: 24.03.23 - 12:02
Цитата:
Тогда это прямо противоречит вашей же теории что программа абиля это рабочий план властей
Значит программа у Абиля утопичная и своя собственная получается?)
Цитата:
Главными конкурентами абиля были по моему мнению кандидат от аула и Кайбжанова кои вполне спокойно дошли до финала
Снялся же с гонки вроде только узынкольский блогер Нурик журик
Он представлющий угрозу был?))
ACROS:
По поводу отмены ЕНТ - это из области утопии, и вы и абиль прекрасно об этом знаете- и завтра он сидя в тёплом и уютном
По поводу отмены ЕНТ - это из области утопии, и вы и абиль прекрасно об этом знаете- и завтра он сидя в тёплом и уютном
Тогда это прямо противоречит вашей же теории что программа абиля это рабочий план властей
Значит программа у Абиля утопичная и своя собственная получается?)
Цитата:
ACROS:
Как ПОДБИРАЮТ и как УБИРАЮТ кандидатов,на предарительных этапах, более или менее представлющим угрозу ИХ кандидату не мне вам рассказывать. В ход идут и даже 25 тенге, вовремя или ошибочно НЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ.
Как ПОДБИРАЮТ и как УБИРАЮТ кандидатов,на предарительных этапах, более или менее представлющим угрозу ИХ кандидату не мне вам рассказывать. В ход идут и даже 25 тенге, вовремя или ошибочно НЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ.
Главными конкурентами абиля были по моему мнению кандидат от аула и Кайбжанова кои вполне спокойно дошли до финала
Снялся же с гонки вроде только узынкольский блогер Нурик журик
Он представлющий угрозу был?))
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